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Два белорусских министерства сократили штат

29.08.2017 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 авг — Sputnik. Два белорусских министерства сократили должности заместителей министров, следует из опубликованного во вторник решения Совмина Беларуси.

Правительство уволило шестерых заместителей министров в разных ведомствах, четверо из них перейдут на другую работу.

Два зама — Наталья Жамойтина (Минтранс) и Александр Шестаков (Минстройархитектуры) — уволены в связи с сокращением должностей заместителей министров.

В связи с выходом в отставку освобожден заместитель министра здравоохранения — директор Департамента фармацевтической промышленности Валерий Шевчук. Предполагается, что с 1 сентября он возглавит созданный в республике фармацевтический холдинг.

Другую работу нашли замглавы МАРТ Ирина Наркевич, замминистра информации Владимир Рябоволов и замглавы Минкульта Василий Черник.

Наркевич давно была известна как один из главных ньюйсмейеров Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Рябоволов не так давно работал в Мининформе — с 2016 года. Черник работал в Минкульте долгое время, в свое время он участвовал в проекте Sputnik.Чтения. Куда трудоустроились бывшие чиновники, не сообщается. 

 
Теги: Минск
 
 
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Всего во вторник с должностей ушли шесть заместителей министров в разных ведомствах.

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