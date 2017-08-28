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в Гродно дети придумали себе развлечение - свешиваются с балкона 5-го этажа

29.08.2017 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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На Девятовке в одном из жилых домов мальчик свесился с балкона пятого этажа. Опасную игру гроднеснких детей увидел читатель портала «Новый Гродно».


Фото: newgrodno.by, скрин с видео

Наблюдали за этим еще два человека, которые даже не пытались его остановить. Возможно, это был спор или парень решил продемонстрировать свою смелость.

Кстати, подобные забавы — не редкость у детей. Так, например, в марте подростки из Жлобина делали селфи, разгуливая по самому краю крыши девятиэтажки.

А вместе с тем интернет-поисковик выдаст десятки ссылок на статьи о трагедиях, произошедших с подростками, которые ради забавы и развлечений забирались на крыши многоэтажек. В октябре 2015 года в Минске с 19-этажки упал 12-летний школьник. Подросток оказался на незапертой крыше, пока родителей не было дома. В апреле 2015 года 7-летний мальчик Гродно 7-летний мальчик упал с крыши девятиэтажки">погиб при падении с крыши девятиэтажки. В октябре прошлого года в Бресте молодой человек сорвался с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать селфи.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На Девятовке в одном из жилых домов мальчик свесился с балкона пятого этажа. Возможно, это был спор или парень решил продемонстрировать свою смелость.

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