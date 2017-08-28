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в Гродно дети придумали себе развлечение - свешиваются с балкона 5-го этажа
29.08.2017 16:24 — Новости Общества | Tut.by
На Девятовке в одном из жилых домов мальчик свесился с балкона пятого этажа. Опасную игру гроднеснких детей
Наблюдали за этим еще два человека, которые даже не пытались его остановить. Возможно, это был спор или парень решил продемонстрировать свою смелость.
Кстати, подобные забавы — не редкость у детей. Так, например, в марте подростки из Жлобина
А вместе с тем интернет-поисковик выдаст десятки ссылок на статьи о трагедиях, произошедших с подростками, которые ради забавы и развлечений забирались на крыши многоэтажек. В октябре 2015 года в Минске с 19-этажки упал 12-летний школьник. Подросток оказался на незапертой крыше, пока родителей не было дома. В апреле 2015 года 7-летний мальчик Гродно 7-летний мальчик упал с крыши девятиэтажки">погиб при падении с крыши девятиэтажки. В октябре прошлого года в Бресте молодой человек
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На Девятовке в одном из жилых домов мальчик свесился с балкона пятого этажа. Возможно, это был спор или парень решил продемонстрировать свою смелость.
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