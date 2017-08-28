В Слонимском районе директор хозяйства и ипэшник на бумаге показывали прибыль. Их ожидает суд

В Слониме фигурантами двух уголовных дел по фактам служебного подлога, искажения статотчетности стали два человека — руководитель сельхозпредприятия Слонимского района и индивидуальный предприниматель, который по договору составлял для хозяйства бухгалтерские отчеты, сообщается на официальном сайте Комитета государственного контроля Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Договор на оказание услуг по составлению итоговой бухгалтерской отчетности за 2015 год был заключен между сельхозпредприятием и предпринимателем в начале 2016 года. После изучения показателей ипэшник сделал вывод о фактической убыточности хозяйства, но вместо оформления достоверных бухгалтерских документов он уточнил предпочтения руководства: показывать реальные убытки или «делать прибыль»?

Руководитель решил показать в бумагах не убыточность хозяйства, а его мифическую прибыль.

«Путем манипуляций с цифрами сельхозпредприятие получило готовый бухгалтерский баланс за 2015 год с отражением „прибыльной работы“ и отчиталось о ней перед Слонимским райисполкомом. В результате директор этого хозяйства не был привлечен к ответственности, в отличие от других руководителей сельхозорганизаций, не скрывавших реальное положение дел», — говорится в сообщении.

Данные подложного бухгалтерского баланса были представлены в органы государственной статистики. Более того, скрыв факт убыточности, сельхозпредприятие получило в банке кредит.

В настоящее время расследование выявленных финансовой милицией фактов окончено. Руководитель хозяйства вместе с индивидуальным предпринимателем ждут рассмотрения уголовных дел в суде. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы и лишение права заниматься определенными видами деятельности.