ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Третий ребенок родился у лидера КНДР Ким Чен Ына

29.08.2017 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Третий ребенок родился третий ребенок у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщила газета Daily Mail.

Третий ребенок родился у лидера КНДР Ким Чен Ына
© Facebook / Марк Цукерберг
Августа: у Марка Цукерберга родилась вторая дочь

По информации издания, у Ына родился мальчик, ребенок появился на свет приблизительно полгода назад, однако сведения о новорожденным появились только сейчас.

Газета отмечает, что жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу в 2016 году перестала появляться на публике, из-за чего и появились слухи о ее беременности.

Глава КНДР Ким Чен Ын и популярная певица Ли Соль Чжу женились в 2009-м. Согласно неподтвержденным данным, у них уже есть два ребенка – первая дочь родилась через год после свадьбы, вторая – в 2013 году.

КНДР запустила ракету в сторону Японии>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу в 2016 году перестала появляться на публике, из-за чего и появились слухи о ее беременности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Слонимском районе директор хозяйства и ипэшник на бумаге показывали прибыль. Их ожидает суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика