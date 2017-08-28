Третий ребенок родился у лидера КНДР Ким Чен Ына

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Третий ребенок родился третий ребенок у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщила газета Daily Mail .

По информации издания, у Ына родился мальчик, ребенок появился на свет приблизительно полгода назад, однако сведения о новорожденным появились только сейчас.

Газета отмечает, что жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу в 2016 году перестала появляться на публике, из-за чего и появились слухи о ее беременности.

Глава КНДР Ким Чен Ын и популярная певица Ли Соль Чжу женились в 2009-м. Согласно неподтвержденным данным, у них уже есть два ребенка – первая дочь родилась через год после свадьбы, вторая – в 2013 году.

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