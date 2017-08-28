В магазинах Чаусского и Могилевского района продавцы завышали цены на товар

Комитет госконтроля Могилевской области проверил качество торгового обслуживания населения региона. Оно осталось на недостаточном уровне, отметили проверяющие.



Снимок носит иллюстративный характер.

С начала года контролеры выявили более 350 случаев продажи недоброкачественных товаров, из них чуть более половины — в объектах потребкооперации. Лидерами по числу таких нарушений являются Шкловский, Быховский и Климовичский районы.

Практически в каждом подвергнутом контролю торговом объекте проверяющие обнаружили нарушения санитарных норм. Среди них — несоблюдение правил товарного соседства, температурных режимов при продаже молочных продуктов и мясных изделий и др.

В Чаусском и Могилевском районах Госконтроль пресек случаи самовольного завышения продавцами цен на отдельные виды продовольственных товаров.

В результате проверки в сфере торговли более 100 человек привлекли к различным видам ответственности. Юридические лица оштрафованы на сумму более 20 тыс. рублей.