ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В магазинах Чаусского и Могилевского района продавцы завышали цены на товар

29.08.2017 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комитет госконтроля Могилевской области проверил качество торгового обслуживания населения региона. Оно осталось на недостаточном уровне, отметили проверяющие.


Снимок носит иллюстративный характер.

С начала года контролеры выявили более 350 случаев продажи недоброкачественных товаров, из них чуть более половины — в объектах потребкооперации. Лидерами по числу таких нарушений являются Шкловский, Быховский и Климовичский районы.

Практически в каждом подвергнутом контролю торговом объекте проверяющие обнаружили нарушения санитарных норм. Среди них — несоблюдение правил товарного соседства, температурных режимов при продаже молочных продуктов и мясных изделий и др.

В Чаусском и Могилевском районах Госконтроль пресек случаи самовольного завышения продавцами цен на отдельные виды продовольственных товаров.

В результате проверки в сфере торговли более 100 человек привлекли к различным видам ответственности. Юридические лица оштрафованы на сумму более 20 тыс. рублей.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госконтроль оценил качество торгового обслуживания населения региона как недостаточное.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Третий ребенок родился у лидера КНДР Ким Чен Ына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика