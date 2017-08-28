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В магазинах Чаусского и Могилевского района продавцы завышали цены на товар
29.08.2017 17:08 — Новости Общества | Tut.by
Комитет госконтроля Могилевской области проверил качество торгового обслуживания населения региона. Оно осталось на недостаточном уровне, отметили проверяющие.
С начала года контролеры выявили более 350 случаев продажи недоброкачественных товаров, из них чуть более половины — в объектах потребкооперации. Лидерами по числу таких нарушений являются Шкловский, Быховский и Климовичский районы.
Практически в каждом подвергнутом контролю торговом объекте проверяющие обнаружили нарушения санитарных норм. Среди них — несоблюдение правил товарного соседства, температурных режимов при продаже молочных продуктов и мясных изделий и др.
В Чаусском и Могилевском районах Госконтроль пресек случаи самовольного завышения продавцами цен на отдельные виды продовольственных товаров.
В результате проверки в сфере торговли более 100 человек привлекли к различным видам ответственности. Юридические лица оштрафованы на сумму более 20 тыс. рублей.
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Госконтроль оценил качество торгового обслуживания населения региона как недостаточное.
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