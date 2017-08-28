МИНСК, 29 авг – Sputnik. Новыми ведущими передачи "Сегодня вечером" на российском "Первом канале" могут стать Юлия Меньшова и Максим Галкин, сообщили во вторник российские СМИ.

Прежний ведущий "Сегодня вечером" и "Пусть говорят" Андрей Малахов перешел в августе с "Первого канала" на ВГТРК. Его место в "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов.

По данным российских СМИ, занять место Малахова в "Сегодня вечером" могут сразу двое ведущих – Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Меньшова ранее прекратила вести передачу "Наедине со всеми", однако на "Первом канале" все равно осталась работать. О новых проектах актрисы пока не объявлялось.

Официально "Первый канал" пока никак не комментировал данную информацию. Новые выпуски "Сегодня вечером" должны выйти в эфир уже в ближайшие недели.