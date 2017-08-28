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Малахова в "Сегодня вечером" могут заменить Меньшова и Галкин

29.08.2017 17:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 авг – Sputnik. Новыми ведущими передачи "Сегодня вечером" на российском "Первом канале" могут стать Юлия Меньшова и Максим Галкин, сообщили во вторник российские СМИ.

Малахова в "Сегодня вечером" могут заменить Меньшова и Галкин
© Sputnik
Вышел первый "Прямой эфир" с Малаховым на "Россия 1"

Прежний ведущий "Сегодня вечером" и "Пусть говорят" Андрей Малахов перешел в августе с "Первого канала" на ВГТРК. Его место в "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов.

По данным российских СМИ, занять место Малахова в "Сегодня вечером" могут сразу двое ведущих – Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Меньшова ранее прекратила вести передачу "Наедине со всеми", однако на "Первом канале" все равно осталась работать. О новых проектах актрисы пока не объявлялось.

Официально "Первый канал" пока никак не комментировал данную информацию. Новые выпуски "Сегодня вечером" должны выйти в эфир уже в ближайшие недели.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальной информации от "Первого канала" касательно будущего популярной передачи пока нет.

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