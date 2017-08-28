Дочь Глаголевой разоблачила лжедрузей актрисы

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Дочь актрисы Веры Глаголевой осудила в своей записи в сети Instagram друзей актрисы, которые дают интервью о ее матери, недостаточно зная о ее жизни.

"Я конечно знаю, что бороться бесполезно, но каждый раз когда мне на глаза попадается новая и новая статья понимаю, что не могу молчать! И так, сразу хочу спросить актрису Марину Яковлеву, интервью которой можно прочитать почти в каждом издании. Вы зачем это делаете, о какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых?" — написала Анна Нахапетова.

Она попросила знакомых Глаголевой не описывать подробности ее болезни, о которых ничего не знают.

"Певица Катя Лель, что любопытно, оказывается весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала, чувствуя скорый уход мамы. У Вас Катя, видимо очень богатая фантазия и воображение, продолжайте лучше воплощать ее в своем творчестве", — написала Нахапетова.

Она также осудила анонимное интервью с "ближайшей подругой", в котором та утверждает, что Вере было настолько плохо, что она собирала ей чемодан и отправила на лечение.

"Это конечно лишь малая часть напечатанной ахинеи. Вообще за эти дни появилось огромное количество ложной информации от якобы "близких" друзей. Знаю, что должна не обращать внимания, знаю, но не могу. Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите…", — написала Нахапетова и попросила не создавать себе пиар на смерти ее матери.

Актриса Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии, где проходила лечение от онкологического заболевания. Еще в июле 61-леняя актриса присутствовала на свадьбе своей младшей дочери, Анастасии Шубской, и ее избранника Александра Овечкина и выглядела вполне здоровой.