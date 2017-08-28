«Каждый ребенок имеет право, по крайней мере, в своих личных принадлежностях выражаться так, как он считает нужным», — так заместитель министра образования прокомментировала жалобу мамы школьника на то, что классный руководитель запрещает пользоваться тетрадками с яркими обложками.





Во врем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании пользователь пожаловалась на то, что классный руководитель в начальной школе запрещает покупать тетради с цветными обложками, персональные канцтовары — «все должны быть в равных условиях»:

- Неоднократно высказывались претензии, что мой ребенок пришел «не в том гольфе» или «в яркой одежде» (…) Должен же быть здравый смысл. Школа — это не армия, а дети — не солдаты и не обязаны одни быть «как все». Какие распоряжения по этому поводу есть в Минобразования, т. к. я подозреваю, что наш конкретный случай — это прихоть классного руководителя? — уточнила мама.

— К огромному сожалению, вероятно, да. Есть такое понятие как деловой стиль одежды, его поддерживает Минобразования, но каждое учреждение может самостоятельно решать, как будут выглядеть дети в школе. Решение принимается на совете учреждения образования. Т. е родители, дети, педагоги собрались вместе и приняли решение, которое закрепляется в уставе учреждения образования. Или не конкретно прописывается форма, а просто констатируется, что у нас деловой стиль одежды, а это значит, что рваным джинсам и неким вызывающим нарядам в школе места нет, — объяснила заместитель министра образования Раиса Сидоренко. — Мы это поддерживаем, это правильно, это важно для сохранения делового стиля в школе на уроках. И все. Только стиль одежды может быть определен учреждением образования. То есть все остальное, о чем говорит Наталья, про тетради с цветными обложками… Ну как же нельзя? Если ребенку такая тетрадь нравится больше? А если у меня ручка счастливая? Я на контрольных в школе в старших классах, всегда писала одной и той же ручкой. (…) Каждый ребенок имеет право, по крайней мере, в своих личных принадлежностях выражаться так, как он считает нужным.

Раиса Сидоренко привела в пример дневники.

— У нас ведь не один вариант дневника, их много, они по-разному оформлены. Есть требования к дневникам, что в них должно быть, но, тем не менее, их много образцов, они размещены на сайте Министерства образования, родители могут их увидеть. Я, например, не могу понять, почему тетради должны быть одного цвета, тем более нецветные. К огромному сожалению, это ничем не оправданная прихоть классного руководителя. (…) Опять же, почему они должны быть бледно-зелеными или еще какими-нибудь? Они же могут быть любой другой расцветки! В конце концов, у каждого должно быть свое пространство и некие личные предпочтения. И я уверена, что в школе должно быть место ярким цветам.