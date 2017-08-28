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СК о погибшем роупджампере: "Дело нестандартное. Подозреваемый отпущен, он под подпиской"

29.08.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Подозреваемый по делу погибшего роупджампера по требованию прокурора был отпущен из-под стражи. Обвинение предпринимателю, организовавшему прыжки не предъявлено, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.


Фото: прислано очевидцем

Сегодня во время эфира на Альфа Радио официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала о том, к чему пришли следователи за время расследования гибели 27-летнего роупджампера в Соснах. Напомним, 18 июня во время прыжка с 70-метровой котельной погиб молодой человек.

— Дело нестандартное и выбивается из следственной практики. Такие случаи единичны не только у нас, но и в России, — отметила Гончарова. — Уже известно, что парень, который погиб, получил сертификат в подарок от своей девушки. Тут даже неважно, кто купил этот сертификат, обстоятельства сложились так, как сложились.

Представитель Следственного комитета отметила, что каждое утро ей на почту приходит рекламная рассылка: «Получи пожизненный сертификат на роупджампинг». С первых дней трагедии следствие заинтересовалась тем, кто продал подарочный сертификат. Оказалось, фирма «Приятный сюрприз» не имела к прыжкам никакого отношения, она заключил договор с предпринимателем, а уже он организовал прыжки. При этом имел лицензию «на прочие строительные работы».

— Труба была арендована у другой организации, вопрос к аренде и плату за нее не возникало, — уточнила Юлия Гончарова. — 18 июня, когда все произошло, был задержан индивидуальный предприниматель. Он ровесник погибшего молодого человека. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, однако по требованию прокурора он был отпущен.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, обвинение предпринимателю не предъявлено.

 
 
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В настоящий момент продолжается расследование. Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.

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