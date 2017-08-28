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Белорус на границе перенервничал и выбросил контрабандные сигареты

29.08.2017 18:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 авг — Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-литовской границе, который выбрасывал контрабандные сигареты в урну, сообщила Государственная пограничная служба Литвы.

Белорус на границе перенервничал и выбросил контрабандные сигареты
© Pixabay
ГПК: дайвера-контрабандиста задержали на белорусско-литовской границе

Инцидент произошел в пункте пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны — "Привалка"). 50-летний гражданин Беларуси на Renault Megane испугался проверки литовских таможенников и, подъехав к урне, начал выбрасывать контрабандные сигареты, которые он вез.

Пограничники заметили, как мужчина избавляется от табачной продукции. Когда они подошли к автомобилю, часть сигарет еще находилась в салоне.

Всего белорус хотел вывезти в Литву 2500 пачек сигарет. Оценочная стоимость табачной продукции — 7425 евро. В отношении белоруса возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф от 2700 до 6000 евро, размер наказания решит суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Его действия не остались незамеченными, и теперь испугавшемуся контрабандисту грозит штраф до 6000 тысяч евро.

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