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В Минске устанавливают новые трамвайные остановки

29.08.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В телеграм-канале Минск и минчанин местные обратили внимание на новые трамвайные остановки напротив бизнес-центра «Азимут». Мы узнали, где такие появятся еще.


Фото: Анна Комарова

Специалисты учреждения «Столичный транспорт и связь» рассказали, что по улице Чапаева с 1 сентября здесь будет останавливаться 7-ой трамвай. Такие же сейчас ставят и на Платонова.

«Если будут ремонтировать пути Первомайской и Ульяновской улиц — от Захарова до Бобруйской, то там тоже по проекту такие предусмотрены. Но будут они или нет — это еще вопрос», — рассказали специалисты.


Фото: Анна Комарова

Заказчиком работ по реконструкции путей был «Столичный транспорт и связь». А произведены они на ремонтно-механическом заводе в Минске.

Появятся ли такие же остановки для автобусов и троллейбусов — неизвестно. Пока такие же есть в планах для трамваев, так как «Столичный транспорт и связь» является балансодержателем и заказчиком строительства только трамвайных остановок.

 
Теги: Минск
 
 
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