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В Минске устанавливают новые трамвайные остановки
29.08.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by
В телеграм-канале Минск и минчанин местные обратили внимание на новые трамвайные остановки напротив бизнес-центра «Азимут». Мы узнали, где такие появятся еще.
Специалисты учреждения «Столичный транспорт и связь» рассказали, что по улице Чапаева с 1 сентября здесь будет останавливаться 7-ой трамвай. Такие же сейчас ставят и на Платонова.
«Если будут ремонтировать пути Первомайской и Ульяновской улиц — от Захарова до Бобруйской, то там тоже по проекту такие предусмотрены. Но будут они или нет — это еще вопрос», — рассказали специалисты.
Заказчиком работ по реконструкции путей был «Столичный транспорт и связь». А произведены они на ремонтно-механическом заводе в Минске.
Появятся ли такие же остановки для автобусов и троллейбусов — неизвестно. Пока такие же есть в планах для трамваев, так как «Столичный транспорт и связь» является балансодержателем и заказчиком строительства только трамвайных остановок.
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Первая из них заработает уже 1 сентября.
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