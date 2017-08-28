16-летний подросток, обвиняемый в убийстве, уже дал признательные показания и скоро предстанет перед судом, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова. Орудием преступления стал нож, совок и топор.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Расследование по уголовному делу завершается. Напомним, школьник из Слонима весной этого года убил своего дедушку, известного в городе архитектора , и бабушку. Они воспитывали его с детства.

— Преступление отличается особой жестокостью, супружескую пару убил самый близкий и родной человек — 16-летний внук, — рассказала во время программы «Причины и следствия» на "Альфа Радио" Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси. — Следствие опросило соседей, родственников, были собраны материалы, характеризующие личность подростка.

Как отметили в СК, конфликт между мальчиком и его родными был не первым. У них было «длительное непонимание друг друга», на школьнике в числе прочего сказалось и то, что он рос без родителей.

— Подросток давал и продолжает давать признательные показания. Орудием преступления стал нож, совок и топор, которыми он нанес многочисленные удары бабушке и дедушке. Помимо этого, он наносил удары руками и ногами, — рассказывает Юлия Гончарова.

Фигуранту уголовного дела была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

— Выявлены определенные проблемы с психикой, однако он отдавал отчет своим действиям и осознавал их, — уточнили в СК.

На днях школьнику будет предъявлено окончательное обвинение, вскоре он предстанет пред судом.