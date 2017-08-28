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Смольский ушел из ГВПК, попав под сокращение

29.08.2017 19:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о сокращении должности одного зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Смольский ушел из ГВПК, попав под сокращение
© Sputnik / Виктор Толочко
Шесть белорусских замминистров ушли с должностей

Документ, которым в ГВПК упраздняется данная должность, белорусский лидер подписал во вторник 29 августа.

"Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета в связи с сокращением численности работников", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что из Совета Министров ушли шесть замминистров: двое попали под сокращение, трое перешли на работу к другому нанимателю и один был уволен.

Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета 13 июня текущего года. Таким образом, он проработал на руководящем посту в ведомстве всего два с половиной месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета 13 июня текущего года.

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