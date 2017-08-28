|
Смольский ушел из ГВПК, попав под сокращение
29.08.2017 19:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о сокращении должности одного зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Документ, которым в ГВПК упраздняется данная должность, белорусский лидер подписал во вторник 29 августа.
"Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета в связи с сокращением численности работников", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что из Совета Министров ушли шесть замминистров: двое попали под сокращение, трое перешли на работу к другому нанимателю и один был уволен.
Смольский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смольский был назначен президентом заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета 13 июня текущего года.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии