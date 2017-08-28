Бурый медведь из Красной книги Беларуси «зачастил» в новостях. Сначала сюжеты о разграбленных ульях и напуганных жителях деревень у Суражских лесов на Витебщине. Потом еще один косолапый угодил под колеса грузовика в Могилевской области. Можно ли говорить о нашествии хищника? На эти вопросы TUT.BY ответили в Научно-практическом центре по биоресурсам НАН Беларуси.



Фото: «Суражский лесхоз», surazh.by

На днях телеканал ОНТ сообщал, что в Суражских лесах едва ли не нашествие медведей из России. Местные жители вспомнили, что прошлым летом в соседней стране — а до границы тут пара километров — бушевали лесные пожары.

Оттуда в этом году, предполагают люди, за едой пришли медведи. Их видели на пасеках и полях рядом. Хищник раньше попался в фотоловушки Суражского лесхоза.

Медведей больше не стало — просто люди встречают их чаще

— По нашим данным, численность медведей в Беларуси существенно не увеличилась. В тех же Суражских лесах они всегда были. Хотя там никогда не было 35 особей [как заявляют в лесхозе]. Там бывали мои коллеги, и они не заметили большого увеличения локальной популяции. Вероятно, медведей стали видеть чаще из-за бедного урожая ягод в этом году. Весна была холодная, а лето засушливое и прохладное. Хищник ищет еду, — рассуждает сотрудница центра по биоресурсам, кандидат биологических наук Ирина Соловей.

— А есть общий учет бурых медведей в Беларуси?

— Специального учета мы не ведем, это довольно дорогое мероприятие, и у нас нет таких средств. Поэтому делаем свои выводы из собственных наблюдений. Конечно, на местах лесхозы и БООР (общество охотников и рыболовов) знают их численность.

Белорусских медведей считают более спокойными, чем соседских

По мнению ученых, если медведю всего хватает, люди обычно не замечают его присутствие.

— Знаю, в Городокском районе Витебской области — ближе к России — всегда были медведи. Наши специалисты у местных в деревне спрашивают: «Ну што, дзядзька, ці ёсць у вас мядзведзі?». «Не, няма, адкуль тут мядзведзі!». А смотришь на дорогу: лежат кучки экскрементов хищника. В Налибокской пуще у знакомых ульи стоят много лет, и только в этом году медведь пришел полакомиться медом.

— В Красной книге пишут , что сохранность белорусской популяции медведя зависит в том числе от «подпитки со стороны России».

— Конечно, особи могут переходить в наши леса. Тем более если в России медведей отстреливают и подобной охраны вида нет. У них даже в зависимости от особенностей региона где-то свободно отстреливают.

— Насколько знаем, в Беларуси отстрел медведей запрещен еще с 30-х годов?

— Да. Но браконьерство никто «не отменял».

Видео: ОНТ

Ученые успокаивают: сейчас у животного не самый агрессивный период — «нажировочный». Косолапый ест много яблок и слив, овса и трав, а также разбирает пни и муравейники в поиске насекомых. Чтобы набрать вес перед тем, как лечь в спячку.

— Очень агрессивными бывают самки с детенышами, а зимой шатуны в поисках пищи — особи, которые не смогли уйти в спячку. И в период гона, то есть спаривания (июнь-июль). Существуют также различные подвиды бурых медведей, — рассказывает Ирина Соловей.

— Это тоже влияет?

— В зависимости от подвида разнится агрессивность. Скажем, наши западные медведи более «рахманыя», говоря по-белорусски. А на востоке ареала они более агрессивные.



Фото: «Суражский лесхоз», surazh.by





Сам не придет, а если встретили — лучше разойтись спокойно

— Если уж встретился медведь, как лучше себя вести?

— Все зависит от многих факторов. И какой у хищника опыт общения с людьми в прошлом, и как человек себя поведет. Это целая книга! Самое главное — лучше предупредить встречу. По лесу ходить так, чтобы предупредить о своем присутствии — с колокольчиком, громко разговаривать между собой. Тогда медведь пугается и уходит, а может наблюдать за вами.

— То есть здоровый медведь сам к человеку не выйдет?

— Голодный зверь в поисках пищи может подойти к жилью человека, особенно если рядом есть мусор с пищевыми отходами, или на пасеки. Если неожиданно самому «навалиться» на медведя, то он воспримет вас как агрессора и будет защищаться.



Фота: Вадзім Сідаровіч, TUT.BY

Если медведь уже встречался с человеком и остался негативный опыт, теперь он будет явно агрессивен. Это защитная реакция.

— Если встреч с людьми не было, медведь не ранен и не шатун, то есть варианты. Может быстро уйти. А если молодой и любопытный — подойти обнюхать. В этом случае можно показать, что вы «большой», и поднять руки или куртку над головой. Если от вас пахнет едой, то лучше снять рюкзак с продуктами и бросить мишке, чтобы он его разбирал. А самому тихо бочком уходить. Убегать, поворачиваться спиной ни в коем случае нельзя! — предупреждает Ирина Соловей.

В этом случае у хищника сработает инстинкт погони за жертвой. А бегают они быстро, хотя выглядят увальнями.

— И нужно обязательно наблюдать, как себя ведет животное. Например, если медведь возбужденно прохаживается и поворачивается боком, чтобы показать свои размеры. Делает броски в вашу сторону и шипит. Или становится на задние лапы.

— А стойка на задние лапы — это плохая примета?

— Нет, это как раз хорошая примета. Потому что если медведь стал на все четыре лапы, смотрит в упор и прижал уши к голове — он готовится к броску.

— А может неспециалист во время прогулки в лесу как-то понять, что здесь бывал медведь?

— Во-первых, натоптанные тропы, по которым он любит ходить (человеку лучше на них не ступать). Особенно на овсяных полях. Во-вторых, на дорогах часто остаются отпечатки лап. Большие кучи экскрементов. Развороченные пни и муравейники, поломанные деревья со следами от когтей, места лежки. И у медведей есть специальные деревья, которые они метят когтями.

— Как коты с когтеточкой, грубо говоря?

— Да. Но это знаковочные для них деревья. Дерут когтями, а потом мочатся. И чем выше пометят дерево, тем лучше — значит, и статус выше. Периодически хищники возвращаются к ним, особенно в период спаривания.

Медведь считается очень умным животным, и не зря его дрессируют в цирке. А еще очень настойчивым. Например, может унести с собой улей в более спокойное место, чтобы достать мед. Он любопытен, особенно по отношению к людям, которые очертаниями напоминают ему сородичей. Но чаще всего медведь боится человека и избегает. Кстати, наблюдения показывают, что медведи различают людей по полу и возрасту. От природы у животного тихий характер, но в целях обороны агрессия может появиться внезапно. У этого хищника есть противоположное свойство — отходчивость. Он может раздражительно фыркать, а через момент с опаской уйти. Поэтому важно правильно себя вести, отмечает Ирина Соловей. Вспышку агрессии у медведя заметить тяжело, поскольку не развита лицевая мускулатура. Выражение морды не настолько выразительное, как у других хищников. О многом говорит взгляд: если медведь смотрит искоса и только изредка бросает прямые взгляды, то ситуацию можно решить мирно. Плохой знак, если у хищника вздыблена шерсть на шее и спине, отчего он кажется горбатым; есть дрожь в теле и грозный рык. Помните, что у животных при агрессии существует «критическая дистанция» — если приблизиться ближе, реакция неизбежна. Близко подходить к медведю опасно еще и потому, что убегая он может сбить с ног или сильно ударить. Нельзя отрезать ему путь для побега, хотя часто он просто разворачивается на 180 градусов и убегает по следу. Известны случаи, когда от ярости бурые медведи даже бросались камнями. Если вы заметили зверя, и он неминуемо заметит вас, оповестите о своем присутствии негромким криком. Низким и без визгливых нот! Убегать от медведя — плохая идея, он может разгонятся до 64 км/ч. Смотреть прямо в глаза — тоже опасно, у животных это сигнал угрозы и приглашение к драке. Нужно спокойно выжидать. Если медведь не торопится, можно начать разговор спокойным тоном. Иногда это помогает. Если нападение неизбежно — можно спасаться на дереве. Но только если оно рядом, крепкое и высокое: медведь умеет валить деревья и при желании хорошо лазит по ним. В крайнем случае есть вариант притворится мертвым: лечь на живот, закрыть шею и затылок руками.

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