Указ: Шуневич лишился одного замминистра

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Численность заместителей министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича сокращена указом президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ под номером 309 белорусский лидер подписал 29 августа.

Согласно документу, в МВД останутся на службе четыре замминистра из пяти, включая первого зама — начальника криминальной милиции, начальника милиции общественной безопасности, командующего внутренними войсками и заместителя министра.

В пресс-службе отметили, что указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.

Ранее глава государства рассмотрел кадровый вопрос в Совмине — два замминистра попали под сокращение, один уволен и еще трое перешли на работу к другому нанимателю.