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Указ: Шуневич лишился одного замминистра

29.08.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 авг — Sputnik. Численность заместителей министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича сокращена указом президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ под номером 309 белорусский лидер подписал 29 августа.

Согласно документу, в МВД останутся на службе четыре замминистра из пяти, включая первого зама — начальника криминальной милиции, начальника милиции общественной безопасности, командующего внутренними войсками и заместителя министра.

В пресс-службе отметили, что указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.

Ранее глава государства рассмотрел кадровый вопрос в Совмине — два замминистра попали под сокращение, один уволен и еще трое перешли на работу к другому нанимателю.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 авг — Sputnik. Численность заместителей министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича сокращена указом президента Беларуси Александра Лукашенко,...

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