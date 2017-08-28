34-летнего белоруса на Кипре унесло в открытое море, его нашли через сутки

Белорусский турист, пропавший в море на Кипре, найден живым. Об этом сообщает газета Cyprus Mail .

34-летний белорус пропал во время купания в море утром 28 августа в городе Пафос на юго-западном побережье Кипра. В тот же день координационно-спасательным центром Ларнаки была организована поисковая операция. Пропавшего белоруса искали команда дайверов, спасательное судно, также были организованы поиски с вертолета.

Мужчину обнаружили на следующий день на дороге между пляжами Пахиаммос и Помос.

По словам белоруса, во время купания его унесло сильным течением, вернуться на свой берег он не смог и доплыл до отдаленного пляжа. Добравшись до суши, он, обессилев, уснул. Проснувшись на следующий день, мужчина выбрался на дорогу, где его и обнаружил 27-летний местный житель.

Белорус отказался от медицинской помощи. Газета отмечает, что мужчина не первый раз отдыхает на Кипре. В этом году он прибыл на остров в начале июня, а вернуться в Беларусь планирует в сентябре.