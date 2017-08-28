Белорусы должны иметь по три ребенка, чтобы не исчезнуть как нация

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Белорусские семьи должны иметь по три ребенка, чтобы нация воспроизводилась, сообщила во время пресс-конференции, посвященной теме абортов, в РНПЦ "Мать и дитя" председатель ОО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля" Вероника Сердюк.



© Sputnik / Марина Серебрякова Эксперт: снижение рождаемости имеет объективные причины

Число таких семей в стране если и растет, то очень медленно. За последнее время их в республике стало больше лишь на 0,5%. Однодетных в Беларуси больше всего – 63%, двухдетных – более 20%. С годами демографическая ситуация, по мнению специалиста, будет только ухудшаться. Сердюк рассказала, что ее коллеги провели опросы школьников, которые показали, что в будущем они не хотят заводить детей.

"Девочки 11, 12 и 13 лет, которые вступают в репродуктивный возраст, – их 60 тысяч. Войдут в период репродуктивный, а установки у них еще хуже, чем были раньше. То есть мы спрашиваем школьников. Есть дети, которые вообще не хотят рожать в будущем", – пояснила Сердюк.

Директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук в свою очередь отметил, что коэффициент рождаемости в Беларуси в этом году имеет тенденцию к снижению. Причина такого явления, в частности, заключается в том, что становится меньше женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Именно поэтому медики сегодня стараются больше внимания уделять вопросу профилактики абортов.

"Мы многое сделали в стране, чтобы не просто отговаривать женщину от аборта, а вести работу по планированию семьи. Это планирование и контрацепция. 10,7% всех обратившихся женщин согласились на то, чтобы сохранить ребенка", – сказал Вильчук.

Причина, по которой женщина решается избавиться от ребенка, часто не связана с деньгами, заметила Сердюк. Ее вынуждают так поступать шаткие отношения с партнером. Часто подобная пара не регистрирует отношения. Вторая причина абортов – жесткие репродуктивные установки.

"В нашем обществе не приветствуется до сих пор рождение третьих и последующих детей. Многодетная женщина в массовом сознании – асоциальная, а семья многодетная – неудачная", – отметила специалист.