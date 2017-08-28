Беларусь может стать второй в мире по уровню младенческой смертности

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Показатель младенческой смертности в республике продолжает снижаться, сообщил журналистам во вторник директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук.

За семь месяцев текущего года показатель младенческой смертности составил 2,9 промилле, а в 2016-м он равнялся 3,2 промилле.



© Sputnik / Александр Шурмелев Белорусы должны иметь по три ребенка, чтобы не исчезнуть как нация

Специалист предположил, что если ситуация останется неизменной, Беларусь может подняться в рейтинге стран по младенческой смертности.

"Мы находимся на третьей рейтинговой позиции. А если будет меньше трех (промилле — Sputnik) поднимемся еще выше", — сказал специалист.

Улучшаются показатели и материнской смертности. В 2000 году 21 из 100 тысяч родов в Беларуси заканчивались смертью роженицы. В 2016-м было зафиксировано два несчастных случая, но они не были связанны напрямую с акушерскими причинами, добавил директор центра.

Специалист отметил, что важное значение в этом вопросе имеет состояние здоровья женщины. Однако этот показатель медиков не радует. Сегодня 70 из 100 белорусок имеют то или иное заболевание.