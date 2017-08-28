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Беларусь может стать второй в мире по уровню младенческой смертности
29.08.2017 19:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Показатель младенческой смертности в республике продолжает снижаться, сообщил журналистам во вторник директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук.
За семь месяцев текущего года показатель младенческой смертности составил 2,9 промилле, а в 2016-м он равнялся 3,2 промилле.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Специалист предположил, что если ситуация останется неизменной, Беларусь может подняться в рейтинге стран по младенческой смертности.
"Мы находимся на третьей рейтинговой позиции. А если будет меньше трех (промилле — Sputnik) поднимемся еще выше", — сказал специалист.
Улучшаются показатели и материнской смертности. В 2000 году 21 из 100 тысяч родов в Беларуси заканчивались смертью роженицы. В 2016-м было зафиксировано два несчастных случая, но они не были связанны напрямую с акушерскими причинами, добавил директор центра.
Специалист отметил, что важное значение в этом вопросе имеет состояние здоровья женщины. Однако этот показатель медиков не радует. Сегодня 70 из 100 белорусок имеют то или иное заболевание.
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За семь месяцев этот показатель упал на 0,3 промилле по сравнению с прошлым отчетным периодом.
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