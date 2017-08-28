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Минздрав о гибели после родов на дому: "В этом случае мы говорим об оставлении ребенка в опасности"

29.08.2017 20:32 — Новости Общества | Tut.by  
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«Решение суда и Государственного комитета судебных экспертиз не обсуждается ни Минздравом, ни другими органами госуправления. Суд — это отдельная ветвь власти». Такое мнение по поводу того, что в Витебске будут судить женщину, у которой после домашних родов умерла девочка, высказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.


Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения (вторая справа). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Каждый человек имеет право обратиться за медицинской помощью или нет. Конечно, когда это касается самого человека — это проще. Но в данном случае мы говорим о другом. Это оставление ребенка в опасности, в условиях опасных для его жизни. В данном случае у нас есть законодательный акт, это Декрет президента № 18 («О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». — Прим. TUT.BY). В Беларуси нет узаконенных родов на дому, — заметила она.

По словам Елены Богдан, как бы не складывалась ситуация во время родов, акушеры-гинекологи, которые работают в родовспоможении, прекрасно знают, что иногда даже в самых современных условиях возникают критические акушерские ситуации. И спасти женщину и ребенка можно только благодаря необходимому оборудованию, запасов крови, бригады квалифицированных хирургов и операционной.

— Почему нас часто ругают, что женщину на каталке оставили рядом с родзалом (после родов. — Прим. TUT.BY)… Почему ее сразу не отвезли в палату… Потому что в эти два часа после родов может всякое случиться с этой женщиной. И если она рядом с родзалом, ей можно помочь в очень короткий промежуток времени.

Елена Богдан заметила, что в случае с родами на дому не стоит кого-то осуждать.

— Это выбор человека. Правильный или не правильный, будет решение суда или не будет решения суда — это уже вопросы немножко другой плоскости. Но в данном случае мы должны сказать, что государство сегодня создало условия для сохранения жизни и здоровья женщины и ребенка. И никто ничего лучше в данном случае в мире не придумал. Ведь когда об этом говорит ВОЗ, ООН, они говорят о том, что родовспоможение должно проводиться в специальных условиях и специально подготовленным персоналом. В любом случае есть репродуктивные потери, они есть во всех странах. Но там, где разрешены роды на дому, эти репродуктивные потери гораздо выше. Мы говорим о том, что для нас важен каждый ребенок, мы обязаны сохранить жизнь каждого человека. Воспользуйтесь тем, что есть. Если вас что-то не устраивает, сегодня есть возможность партнерских родов и совершенно других условий пребывания в родовспомогательном учреждении.

Напомним, что 17 февраля в Витебске после домашних родов умерла девочка. Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок.

Сейчас женщина находится в СИЗО. Ее мать считает, что «дочь ни в чем не виновата», и что на самом деле это не были роды на дому. « Роды были преждевременными, такую ситуацию никто не может предвидеть: люди рожают в поездах, самолетах, в магазин выходят — и там могут родить, в конце концов. Поэтому я уверена, что Ольга ни в чем совершенно не виновата», — сказала ее мать.

Судмедэксперты установили, что ребенок, который погиб при домашних родах, появился на свет здоровым.

Как ранее пояснили TUT.BY юристы, белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Это нарушит ее конституционные права. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством это незаконное врачевание. В Беларуси легальным является только один способ принятия родов — в государственном роддоме. Коммерческие медцентры не имеют такого права.

 
Теги: Витебск
 
 
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