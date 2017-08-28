«Решение суда и Государственного комитета судебных экспертиз не обсуждается ни Минздравом, ни другими органами госуправления. Суд — это отдельная ветвь власти». Такое мнение по поводу того, что в Витебске будут судить женщину, у которой после домашних родов умерла девочка, высказала Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.



Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения (вторая справа). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Каждый человек имеет право обратиться за медицинской помощью или нет. Конечно, когда это касается самого человека — это проще. Но в данном случае мы говорим о другом. Это оставление ребенка в опасности, в условиях опасных для его жизни. В данном случае у нас есть законодательный акт, это Декрет президента № 18 («О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». — Прим. TUT.BY). В Беларуси нет узаконенных родов на дому, — заметила она.

По словам Елены Богдан, как бы не складывалась ситуация во время родов, акушеры-гинекологи, которые работают в родовспоможении, прекрасно знают, что иногда даже в самых современных условиях возникают критические акушерские ситуации. И спасти женщину и ребенка можно только благодаря необходимому оборудованию, запасов крови, бригады квалифицированных хирургов и операционной.

— Почему нас часто ругают, что женщину на каталке оставили рядом с родзалом (после родов. — Прим. TUT.BY)… Почему ее сразу не отвезли в палату… Потому что в эти два часа после родов может всякое случиться с этой женщиной. И если она рядом с родзалом, ей можно помочь в очень короткий промежуток времени.

Елена Богдан заметила, что в случае с родами на дому не стоит кого-то осуждать.

— Это выбор человека. Правильный или не правильный, будет решение суда или не будет решения суда — это уже вопросы немножко другой плоскости. Но в данном случае мы должны сказать, что государство сегодня создало условия для сохранения жизни и здоровья женщины и ребенка. И никто ничего лучше в данном случае в мире не придумал. Ведь когда об этом говорит ВОЗ, ООН, они говорят о том, что родовспоможение должно проводиться в специальных условиях и специально подготовленным персоналом. В любом случае есть репродуктивные потери, они есть во всех странах. Но там, где разрешены роды на дому, эти репродуктивные потери гораздо выше. Мы говорим о том, что для нас важен каждый ребенок, мы обязаны сохранить жизнь каждого человека. Воспользуйтесь тем, что есть. Если вас что-то не устраивает, сегодня есть возможность партнерских родов и совершенно других условий пребывания в родовспомогательном учреждении.

Напомним, что 17 февраля в Витебске после домашних родов умерла девочка. Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок.

Сейчас женщина находится в СИЗО. Ее мать считает , что «дочь ни в чем не виновата», и что на самом деле это не были роды на дому. « Роды были преждевременными, такую ситуацию никто не может предвидеть: люди рожают в поездах, самолетах, в магазин выходят — и там могут родить, в конце концов. Поэтому я уверена, что Ольга ни в чем совершенно не виновата», — сказала ее мать.

Судмедэксперты установили , что ребенок, который погиб при домашних родах, появился на свет здоровым.

Как ранее пояснили TUT.BY юристы , белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Это нарушит ее конституционные права. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством это незаконное врачевание. В Беларуси легальным является только один способ принятия родов — в государственном роддоме. Коммерческие медцентры не имеют такого права.