ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По случаям смерти детей в больницах Докшиц и Бреста Минздрав проводит проверку

29.08.2017 21:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По случаям со смертью детей в больнице в Докшицах, Брестской областной и Брестской детской больницах Минздрав проводит проверку. Об этом журналистам рассказала начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Минздрав проводит проверку каждого случая детской и младенческой смертности. Эти случаи ничем не отличаются от всех остальных случаев. По ним точно так же работает комиссия, — сказала она.

За семь месяцев этого года младенческая смертность в Беларуси сократилась до 2,9 промилле. Это значит 2,9 случая на тысячу родов. В прошлом году она была 3,2 промилле — это один из самых низких показателей в Европе и самый низкий среди стран СНГ.

— Но этот показатель, к сожалению, складывается с какого-то количества умерших детей. И как бы оно ни было, когда люди слышат, что мы одна из лучших стран в мире по младенческой смертности, и вдруг случается что-то такое, они в любом случае обязательно обратятся или в Следственный комитет, или в прокуратуру, — заметила Елена Богдан.

Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти в больнице 3-месячной девочки в Докшицах, Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку по факту смерти 11-месячной девочки в реанимационном отделении Брестской детской областной больницы и смерти годовалой девочки в другой больнице — в Брестской областной.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По случаям со смертью детей в больнице в Докшицах, Брестской областной и Брестской детской больницах Минздрав проводит проверку. Об этом журналистам рассказала...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав о гибели после родов на дому: "В этом случае мы говорим об оставлении ребенка в опасности"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика