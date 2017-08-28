По случаям смерти детей в больницах Докшиц и Бреста Минздрав проводит проверку

По случаям со смертью детей в больнице в Докшицах, Брестской областной и Брестской детской больницах Минздрав проводит проверку. Об этом журналистам рассказала начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан.



Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Минздрав проводит проверку каждого случая детской и младенческой смертности. Эти случаи ничем не отличаются от всех остальных случаев. По ним точно так же работает комиссия, — сказала она.

За семь месяцев этого года младенческая смертность в Беларуси сократилась до 2,9 промилле. Это значит 2,9 случая на тысячу родов. В прошлом году она была 3,2 промилле — это один из самых низких показателей в Европе и самый низкий среди стран СНГ.

— Но этот показатель, к сожалению, складывается с какого-то количества умерших детей. И как бы оно ни было, когда люди слышат, что мы одна из лучших стран в мире по младенческой смертности, и вдруг случается что-то такое, они в любом случае обязательно обратятся или в Следственный комитет, или в прокуратуру, — заметила Елена Богдан.

Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти в больнице 3-месячной девочки в Докшицах , Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку по факту смерти 11-месячной девочки в реанимационном отделении Брестской детской областной больницы и смерти годовалой девочки в другой больнице — в Брестской областной.