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На Вилейском водохранилище спасали людей с острова во время шторма
29.08.2017 23:40 — Новости Общества | Tut.by
Спасатели помогли десятерым отдыхающим на Вилейском водохранилище вернуться с острова на берег. Утром 24 августа там бушевал шторм,
Как рассказал начальник спасательной станции Егор Ровдо, более 10 человек несколько дней отдыхали на одном из островов Вилейского водохранилища. Туда они добрались на лодке, а назад переправиться сами уже не смогли. Из-за поднявшегося шторма лодку кидало во все стороны.
На помощь пришлось вызвать спасателей, которые переправили всех на другой берег. Никто не пострадал.
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Компания из десяти человек несколько дней отдыхала на острове. Но вернуться на берег сама не смогла.
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