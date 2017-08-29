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Житель Ляховичей подозревается в изнасиловании 15-летней дочери

29.08.2017 21:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ляховичей, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщила официальный представитель ведомства по Брестской области Марина Дранькова.

По информации правоохранителей, преступление произошло 25 августа в квартире, в которой проживает семья. Мать девочки вместе с младшими детьми в тот день гостила у родственников.

«Мужчина подозревается в том, что 25 августа в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения с применением физической силы изнасиловал не достигшую шестнадцатилетнего возраста дочь», — рассказали в СК.

Отец 15-летней девочки задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (Изнасилование заведомо несовершеннолетней). Наказание за это преступление предусматривает до 13 лет лишения свободы.

«Семья на профилактических учетах как неблагополучная не состояла, однако на месте происшествия следователи выявили ряд факторов и условий, которые несут опасность для проживания детей, для устранения которых в органы исполнительной власти будет внесено представление», — добавили в ведомстве.

С потерпевшей работают специалисты-психологи.

 
 
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По информации правоохранителей, преступление произошло 25 августа в квартире, в которой проживает семья. Мать девочки вместе с младшими детьми в тот день гостила у...

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