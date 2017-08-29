Двух жителей Миорского района накажут за то, что держали в неволе косулю

Инцидент произошел в деревне Волковщина Миорского района. Люди заметили, что на подворье одного из сельчан живет косуля и позвонили в природоохранную инспекцию. Подробности сообщает сайт Госинспекции по охране животного и растительного мира.

Инспекторы обнаружили в загоне сеголетка косули и сообщили об этом в милицию.

Выяснилось, что дикое животное словил механизатор ОАО «Любиново» (Миорский район). Это произошло в поле вблизи деревни Румище. В начале июня он передал косулю своему знакомому в деревне Волковщина. Хозяин дома не смог пояснить инспекторам, для чего поместил животное в вольер.

Первый мужчина ответит за незаконный отлов косули из среды обитания, второй — за ее содержание в неволе.

Животное передали в Национальный парк «Браславские озера». Она живет здесь в демонстрационном вольере.