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Двух жителей Миорского района накажут за то, что держали в неволе косулю
30.08.2017 06:47 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел в деревне Волковщина Миорского района. Люди заметили, что на подворье одного из сельчан живет косуля и позвонили в природоохранную инспекцию. Подробности
Инспекторы обнаружили в загоне сеголетка косули и сообщили об этом в милицию.
Выяснилось, что дикое животное словил механизатор ОАО «Любиново» (Миорский район). Это произошло в поле вблизи деревни Румище. В начале июня он передал косулю своему знакомому в деревне Волковщина. Хозяин дома не смог пояснить инспекторам, для чего поместил животное в вольер.
Первый мужчина ответит за незаконный отлов косули из среды обитания, второй — за ее содержание в неволе.
Животное передали в Национальный парк «Браславские озера». Она живет здесь в демонстрационном вольере.
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Животное передали в Национальный парк "Браславские озера". Она живет здесь в демонстрационном вольере.
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