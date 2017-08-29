Витебский губернатор считает, что неуспешным гимназиям нужно возвращать статус обычных школ

В Витебской области необходимо создать эффективную систему оценки работы гимназий. Такую задачу поставил перед руководителями системы образования председатель облисполкома Николай Шерстнев на региональной педагогической конференции.

Николай Шерстнев отметил, что стабильно высокие результаты на заключительном этапе олимпиадного движения в последние 3 года показывают три учебных заведения — витебские гимназии №№ 1, 2, 8. Хорошие результаты демонстрируют также учащиеся гимназий № 7 Витебска, № 2 Новополоцка, № 2 Полоцка.

При этом за истекший период не подготовили ни одного победителя гимназии № 6 Витебска и № 1 Орши, Лепеля, Барани, Поставской, Браславской, Чашникской, Бешенковичской гимназии-интерната, Толочинской районной гимназии, Шумилинской районной гимназии-интерната.

Отсутствие достижений свидетельствует об уровне школы, уверен председатель облисполкома. В этой связи он поручил управлениям и отделам образования гор- и райисполкомов по итогам олимпиад в следующем учебном году внести предложения об изменении статуса данных учебных заведений на среднюю школу.

«Нет результата — не должно быть и статуса гимназии. И здесь не должно быть никаких обид. Гимназия — это статус, элита», — констатировал Николай Шерстнев. Он также поставил задачу создать в ближайшие годы в области эффективную систему оценки работы гимназий, обеспечить спрос и ответственность не только с руководителей школ, но и с педагогов за качество подготовки учащихся, профориентационной работы, организацию занятости детей во внеурочное время и выходные.

Областная педконференция собрала 29 августа в Витебске более тысячи работников образования и науки из всех регионов области. На ней рассмотрели результаты подготовки учебных заведений к новому сезону, итоги минувшего учебного года, а также задачи на перспективу.