Доброе утро!

Если вы любите массовые гулянья, то вот здесь рассказываем, Минск три дня будет отмечать 950-летие">как Минск будет отмечать 950-летие. Веселиться столица собирается с 7 по 10 сентября.

ВАЖНОЕ

Похоже, гимназии в их нынешнем виде всё : чиновники обсуждают правила приема в эти учебные заведения, и, кажется, в базовой школе скоро все будут равны. «Речь идет о том, что сегодня, когда ребенок поступает в 5-й класс гимназии, это не его выбор необходимости изучения предметов на повышенном уровне, а скорее всего, желание родителей. Иногда желание, иногда амбиции».

А еще вчера Минобр высказался о школьных поборах: «Есть примеры, когда родители идут на собрание и говорят: „Знаю, с чего оно начнется“. Как говорить о статусе учителя, если он начинает с того, что просит деньги?» Рассказываем, как должно быть на ваших собраниях . А вот здесь поясняем, как платить за школьное питание через ЕРИП.

Если вы любите собирать грибы, то мы сейчас расскажем вам, где делать это безопасно: специалисты «Беллесозащиты» проверили грибы страны на содержание цезия-137 — и результаты показали превышение допустимых уровней содержания в них цезия-137 во всех областях страны, за исключением лишь одной .





А вот здесь рассказываем, сколько семей в Беларуси живет за чертой официальной бедности и где их больше всего.

Кстати, бюджетникам в 2018 году пообещали среднюю зарплату не менее 750−760 рублей, но пока их заработки лишь падают .

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А-а-а-а, мы нашли хозяина того-самого-дома-с-черепами в Ратомке! Мужчина сейчас находится в России, но у него, оказывается, есть еще один «дом с чертями»! А автор чертей на крыше — известный в Витебске скульптор. Подробности нашего мини-расследования читайте здесь .





Эмманюэль Макрон вместе с женой взял из приюта годовалого пса, метиса грифона и лабрадора по кличке Немо. А мы вот здесь показываем вам других животных первых лиц государств.

Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле. В этот раз обсуждаем штат, на который образованная Америка смотрит свысока . Тут не в моде ЗОЖ, контемпорари арт, элитарное кино и эротические романы Э.Л. Джеймс. Здесь не надевают вещи в стиле кэжуал, кабриолету предпочтут резвого скакуна, уютному креслу в офисе — пыльный загон для скота, а вечернему походу в театр — шумное родео на арене. Это Техас, детка, и с ним не шутят.





И вот у нас два громких приговора: в отношении бывшего физрука одной из школ в Витебском районе, которого подозревали в интимной связи с 14-летней ученицей, и очередной группы ошмянских таможенников — здесь фигуранты получили 60,5 года на всех.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Встретились с финалисткой конкурса «Мисс мира на коляске» , который состоится через месяц в Варшаве. Красавица Александра рассказала нам свою личную историю и поделилилась ожиданиями от международного соревнования в сфере красоты.





Минздрав прокомментировал резонансную историю о гибели ребенка — то ли в результате спланированных домашних родов, то ли от стремительной родовой деятельности, закончившейся трагедией. «Это выбор человека. Правильный или неправильный, будет решение суда или не будет решения суда — это уже вопросы немножко другой плоскости… Для нас важен каждый ребенок, мы обязаны сохранить жизнь каждого человека. Воспользуйтесь тем, что есть».

А вот чудесный исторический материал: вспоминаем , как в Минске отметили коронацию Николая II. Ну-ка, ну-ка, что минчане подарили новому монарху, почему из-за Николая II в городе возникли проблемы с электричеством и какая трагедия случилась у входа в нынешний парк Горького?

Все новости понедельника, 29 августа

Кстати. вам пора узнать, что (кроме о боже! начала очередного школьного года) изменится 1 сентября: вырастут зарплаты бюджетников, подорожает «коммуналка» — и вот что еще . Крепитесь и оставайтесь с нами, люди!

Ваша редакция

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