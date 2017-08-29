Если вы любите массовые гулянья, то вот здесь рассказываем, Минск три дня будет отмечать 950-летие">как Минск будет отмечать 950-летие. Веселиться столица собирается с 7 по 10 сентября.
ВАЖНОЕ
Похоже, гимназии в их нынешнем виде всё: чиновники обсуждают правила приема в эти учебные заведения, и, кажется, в базовой школе скоро все будут равны. «Речь идет о том, что сегодня, когда ребенок поступает в 5-й класс гимназии, это не его выбор необходимости изучения предметов на повышенном уровне, а скорее всего, желание родителей. Иногда желание, иногда амбиции».
Если вы любите собирать грибы, то мы сейчас расскажем вам, где делать это безопасно: специалисты «Беллесозащиты» проверили грибы страны на содержание цезия-137 — и результаты показали превышение допустимых уровней содержания в них цезия-137 во всех областях страны, за исключением лишь одной.
Эмманюэль Макрон вместе с женой взял из приюта годовалого пса, метиса грифона и лабрадора по кличке Немо. А мы вот здесь показываем вам других животных первых лиц государств.
Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле. В этот раз обсуждаем штат, на который образованная Америка смотрит свысока. Тут не в моде ЗОЖ, контемпорари арт, элитарное кино и эротические романы Э.Л. Джеймс. Здесь не надевают вещи в стиле кэжуал, кабриолету предпочтут резвого скакуна, уютному креслу в офисе — пыльный загон для скота, а вечернему походу в театр — шумное родео на арене. Это Техас, детка, и с ним не шутят.
Минздрав прокомментировал резонансную историю о гибели ребенка — то ли в результате спланированных домашних родов, то ли от стремительной родовой деятельности, закончившейся трагедией. «Это выбор человека. Правильный или неправильный, будет решение суда или не будет решения суда — это уже вопросы немножко другой плоскости… Для нас важен каждый ребенок, мы обязаны сохранить жизнь каждого человека. Воспользуйтесь тем, что есть».
А вот чудесный исторический материал: вспоминаем, как в Минске отметили коронацию Николая II. Ну-ка, ну-ка, что минчане подарили новому монарху, почему из-за Николая II в городе возникли проблемы с электричеством и какая трагедия случилась у входа в нынешний парк Горького?
Кстати. вам пора узнать, что (кроме о боже! начала очередного школьного года) изменится 1 сентября: вырастут зарплаты бюджетников, подорожает «коммуналка» — и вот что еще. Крепитесь и оставайтесь с нами, люди!
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