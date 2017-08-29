Бассейн, орнамент и LEGO-технологии. Как выглядит новая минская школа за 10 миллионов долларов

Первого сентября в минском микрорайоне «Домбровка» откроется новая школа № 41 с бассейном. Мы сходили в это учреждение накануне и посмотрели, чем оно отличается от привычных советских построек такого плана. Как выглядит школа за 10 миллионов долларов и какими ее услугами смогут пользоваться все желающие — в нашем материале.





Средняя школа № 41 находится на улице Алеся Гаруна, 5. Столичный Стройтрест № 1 начал строить здание в сентябре 2015 года и закончил в августе 2017-го. Четырехэтажная школа площадью 22 тысячи квадратных метров рассчитана на 1020 детей, но по факту их окажется даже больше. Только первых классов в этом году здесь будет десять.

Строительство потянуло на 207,5 миллиардов неденоминированных рублей или почти на 10,8 миллионов долларов по нынешнему курсу. Посмотрим, чем примечательно здание за такие деньги.

Холл, столовая и библиотека

Заходим в центральную дверь школы. Чтобы попасть дальше, нужно пройти через турникеты.

«Мы вносили изменения в проект, чтобы иметь пропускную систему. Вторая цель, которая стояла, — включится в проект «Электронная школа», — говорит директор учреждения Ирина Дрозд.





Проект «Электронная школа» подразумевает в том числе наличие электронных карт учащихся, по которым дети смогут не только проходить в учебное заведение, но и ездить на транспорте или брать книжки в библиотеке.

«В проект „Электронная школа“ мы включаемся сразу и начинаем работу с родителями по заключению договоров с „Беларусбанком“ на изготовление карт учащихся», — говорит директор и мы попадаем в холл.





Дизайн холла разрабатывала администрация школы совместно с управлением образования Фрунзенского района. В его оформлении много национальных узоров, которые уже несколько лет в тренде в том числе у государства. Авторы подтверждают, что хотели оформить помещение в белорусском стиле. Поэтому здесь же находится галерея первопечатников и изображения наших исторических зданий.

«Мы заложили идею изучения [детьми] нашей страны через архитектурные символы и информацию о белорусских просветителях», — говорит Ирина Дрозд.





Идем вдоль галереи и спускаемся на цокольный этаж в гардероб, где для каждого из 43-х классов сделана своя собственная раздевалка на 25 человек. Здесь уже не должно быть проблемы советских школ, когда куртки вешают одна на одну.









Не будет судя по всему здесь и нехватки мест в большой столовой, которая находится на первом этаже.

«Триста детей мы можем кормить сразу — в один заход. В одну перемену мы можем кормить всю параллель первых классов», — говорит директор.





В столовой также прослеживается историческая и белорусская тематика. Например, один из залов тут называется «Мінск: ад мінулага ў будучыню».

Возможно, к концу будущего учебного года в 41-й школе появится и музей Минска, который будет возле библиотеки, куда мы и направляемся.





Она тоже больше, чем в типовых советских школах. Помимо книжек и аудиокниг здесь интернет, в том числе беспроводной.

«Для учащихся некоторые сервисы будут закрыты, чтобы обеспечить им информационную безопасность», — добавляет Ирина Дрозд.





Классы для младших и старших школьников

Поднимаемся выше и попадаем в кабинет начальных классов. Здесь детей будут учить с помощью LEGO-технологий. Проще говоря, вместо тех же счетных палочек ученики будут использовать специальные конструкторы фирмы LEGO.

«LEGO-технологии — это инструментарий, который помогает избавиться от традиционных методов и оставить детей в той же среде, к которой они привыкли: в игре. Будем применять его на уроках математики, чтения и письма», — рассказывает учитель.





По такой методике в 41-й школе будут обучаться два первых класса. Детей сюда записывали добровольно по желанию родителей, которые брали на себя обязанность купить специальные наборы LEGO из расчета по одному на парту.

«Классы пользуются спросом, поэтому сегодня они наполнены по 30 человек», — поясняет директор.





Еще одна отличительная деталь этого класса — конторка, за которой стоя может заниматься ученик, если устал сидеть. Директор говорит, что для многих первоклассников такая проблема актуальна.

Еще один актуальный для школы момент — занять маленьких детей на переменах, чтобы они не просто бегали.





Например, для этого на полу сделано покрытие для игры по теме пожарной безопасности. На других коридорах и в кабинетах для старшеклассников все выглядит более привычно.

















Бассейн, тренажерки и спортивные площадки

Еще одна особенность этой школы — бассейн с двумя чашами, который может принимать по 600 человек в сутки. Дети здесь будут плавать на уроках физкультуры раз в неделю, включая даже первоклассников. Дополнительно — за деньги.





За отдельную плату с 6.15 до 8.00 и с 17 до 22.00 тут смогут поплавать и все желающие. Цены обещают такие же, как и в остальных школьных бассейнах Фрунзенского района.

Все желающие также могут купить абонемент в тренажерный зал, которых в этой школе два. Ученики же будут заниматься тут не на уроках физкультуры, а на спортивных секциях.





А вот исключительно под уроки физкультуры в новой школе приспособлено два спортзала: гимнастический и большой зал на 650 квадратных метров с трибунами. На стенах спортзалов нарисованы флаги «дружественных стран, которые приезжают к нам на соревнования».









Другая часть спортивных площадок находится во дворе школы. Они разделены по возрастам: для начальной, средней школы и старших классов. Здесь есть не только футбольное поле и баскетбольные площадки, но и хоккейная коробка и площадка для изучения ПДД.

















Это все будет доступно не только ученикам этой школы, но и другим людям с 8 утра до 9 вечера. «Но не в ущерб учебному процессу», — добавляет директор и говорит, что на улице установлено семь камер видеонаблюдения. Еще 14 — в самом здании, где сегодня идут последние приготовления к началу работы.

Первого сентября открывать школу приедет руководство Фрунзенского района и города.