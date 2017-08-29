Эти игры называют «Контр-Страйком наяву», а организаторов подобных сражений — «продавцами адреналина». Речь идет, конечно же, о лазертаге, пейнтболе и страйкболе, которые становятся все более популярны в Витебске. Те, кто пробовал играть, говорят, что здорово помогает «расстрелять скуку» и снять нервное напряжение. TUT.BY узнал, где и почем в областном центре предлагают эти развлечения.



Фото из архива клуба «Кольт»

Суть большинства сражений предельно проста: участники делятся на две команды, получают игровое оружие и экипировку, занимают свои базы — и начинается бой. Существует множество сценариев дальнейшего развития событий, самые популярные — захват базы или поражение всех соперников.

В пейнтболе применяют маркеры (пневматические пушки), стреляющие шариками с краской, в страйкболе обходятся без цветных пигментов. В лазертаге «поражение» противника происходит безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. В лучных боях, получивших название арчеритаг, в качестве оружия используют луки и безопасные стрелы с мягкими наконечниками.

Лазертаг-арена «Квазар»

Представляет собой просторный лабиринт, оформленный в космическом стиле. Игра происходит на лазерных бластерах.

Цены. Аренда арены на 1,5 часа для группы до 10 человек — 90 рублей в будни и 120 рублей в выходные. Если игроков меньше шести, можно внести плату по 3 рубля за раунд с каждого человека (длительность раунда — 7−10 минут). Аренда комнаты отдыха для именинника в космическом стиле — 20 рублей на 2,5 часа на всю компанию.

Акции: членам одной семьи, школьникам и студентам предоставляют скидки в определенные дни, детальнее — по ссылке .

Где: ТРЦ «Континент», цокольный этаж, павильон 51. Лазертаг-арена работает с 9.00 до 22.00, по предварительной записи.

Подробности: на сайте и в группе .

Справки и запись на игру: +375 29 711−77−92.

Клуб «Адреналин»: лазертаг

К преимуществам полигона можно отнести отсутствие рикошетов и освещенность всей игровой площадки ночью, что добавляет игре экстрим и тактические возможности.

Цена. Стоимость 2-часовой игры для одного человека — 9 рублей.

Где: полигон расположен за ТЦ «Корона» в поселке Тарный. Остановка «СШ № 24» автобусов №№ 3, 11, 20. От остановки до полигона — 50 метров.

Подробности: на сайте и в группе.

Справки и запись на игру: +375 29 711−77−92.

Клуб «Бобер»: лазертаг и пейнтбол

Клуб предоставляет дополнительные услуги: есть место для пикника, мангал, баня-прицеп.



Фото из архива клуба «Бобер»

Цены. Час игры в лазертаг — 5 рублей, затем дешевле — по 3 рубля за час. Каждый участник игры в пейнтбол получает форму (за 10 рублей), маркер и 100 зарядов (дополнительные 100 зарядов — 6 рублей).

Акции: при заказе игры на территории клуба — беседка с мангалом бесплатно. Выездные игры для группы от 10 человек — бесплатно. Предусмотрены бонусы и подарки именинникам.

Где: база располагается за городом. Схема, как туда добраться — по ссылке .

Подробности: на сайте и в группе .

Справки и запись на игру: +375 29 514−05−40.

Комплекс «Зубр»: лазертаг, пейнтбол, страйкбол

В состав комплекса входят веревочный городок, фрисби, дартс, тир, футбольное и волейбольное поля, домики для проживания, баня, беседка с освещением и розеткой, зоопарк, каток в зимний период. Также предусмотрена возможность пожить в палатке на природе и устроить рыбалку на берегу реки.

Цены. Для одного человека 1 час игры в лазертаг в будние дни стоит 6 рублей, 2 часа — 8 рублей. Соответственно в выходные дни: 7 рублей — за час; 9 рублей — за 2 часа.

Полная экипировка и 200 зарядов для игры в пейнтбол оценивают в 15 рублей. Цена за страйкбол — 20 рублей за 400 зарядов.

Акции: до 31 августа можно получить 30% скидку, детали — по ссылке .

Где: база отдыха «Лесной берег» (бывший пионерский лагерь «Колос»). Карта и режим работы — по ссылке .

Подробности: на сайте и в группе .

Справки и запись на игру: +375 29 248−58−68.

«Кольт», Ninja, «Стрела»: лазертаг, пейнтбол и арчеритаг

Сайт организатора всех этих клубов сообщает, что здесь собран самый разнообразный арсенал в Витебске.



Фото из архива клуба «Стрела»

Цена: 2 часа игры в лазертаг для одного человека обойдутся в 8 рублей вне зависимости от дня недели. Именинник при наличии компании в 10 человек и более играет бесплатно (необходимо сообщить кодовое слово «именинник»).

Цена на игру в пейнтбол варьируется от 9 до 20 рублей и зависит от количества патронов. В стартовый набор входит 100 штук. 1,5 часа игры в арчеритаг обойдутся в 8 рублей.

Где: у трех перечисленных клубов имеются 5 площадок для игр, в том числе закрытые и отапливаемые.

Подробности: о лазертаге — на сайте и в группе клуба «Кольт», о пейнтболе — в группе клуба Ninja, об арчеритаге — в группе «Стрела».

Справки и запись на игры: +375 29 562−71−39, +375 44 552−71−39.

RedVik: лазертаг

Цена: 6 рублей — за час игры, 8 рублей — за два (расчет сделан на 1 человека).

Акции: для группы от 10 до 15 человек действует скидка в 10%, и 20% — для компании от 15 и более человек. Специальные цены устанавливают и для открытых игр. Каждый именинник получает бесплатный сертификат на следующую игру. Тот, кто соберет 10 и более друзей на игру в лазертаг, играет бесплатно.

Где: закрытая площадка находится в 70 метрах от ТЦ «Эвиком».

Подробности: на сайте и в группе .

Справки и запись на игру: +375 33 336−66−66.

Клуб «Хантер»: лазертаг, пейнтбол, страйкбол и арчеритаг

На двух полигонах клуба есть места для отдыха, пикника, мангалы, на одном из них — выход к оборудованному пляжу на берегу Лучосы.



Фото из архива клуба «Хантер»

Цена: от 5 рублей — игра в лазертаг, от 8 рублей — арчеритаг, от 20 рублей — страйкбол. 100 шаров в пейнтбольном тире обойдутся в 10 рублей. Подробный прейскурант — на сайте .

Где: полигон «Сайлент-хилл» (ул. 2-я Прибережная, 14 (за ТЦ «Корона» в Тарном)) и пикник-парк «Спутник» (территория бывшего пионерского лагеря «Спутник»).

Подробности: на сайте и в группе .

Справки и запись на игру: +375 29 718−57−12.