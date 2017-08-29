30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские зенитчики отработали учебно-боевые задачи на полигоне Ашулук в Астраханской области России. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

На российском полигоне Ашулук в ходе тактического учения зенитных ракетных войск Беларуси с боевой стрельбой военнослужащие дежурных боевых расчетов самоходных огневых установок зенитного ракетного комплекса "Бук" и зенитных ракетных комплексов С-300П отработали учебно-боевые задачи по отражению налета авиации условного противника.

В качестве целей выступили боевые истребители Военно-космических сил Вооруженных сил России. С коллегами-россиянами заранее были определены маршруты полетов и количество задействованных воздушных судов. Примечательно, что боевые истребители выполняли полеты на разных высотах и скоростях, чем значительно усложнили выполнение военнослужащими учебно-боевых задач.

Все боевые расчеты ЗРК на всех позициях успешно отразили массированный налет авиации с осуществлением условной стрельбы и продемонстрировали при этом высокую слаженность действий. Отдельно отмечается работа военнослужащих радиотехнических войск, которые с помощью радиолокационных средств своевременно обнаружили условного противника и обеспечили передачу этой информации на командные пункты подразделений зенитных ракетных войск.-0-