﻿ Белорусские зенитчики отработали учебно-боевые задачи на полигоне Ашулук. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские зенитчики отработали учебно-боевые задачи на полигоне Ашулук

30.08.2017 08:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские зенитчики отработали учебно-боевые задачи на полигоне Ашулук в Астраханской области России. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

На российском полигоне Ашулук в ходе тактического учения зенитных ракетных войск Беларуси с боевой стрельбой военнослужащие дежурных боевых расчетов самоходных огневых установок зенитного ракетного комплекса "Бук" и зенитных ракетных комплексов С-300П отработали учебно-боевые задачи по отражению налета авиации условного противника.

В качестве целей выступили боевые истребители Военно-космических сил Вооруженных сил России. С коллегами-россиянами заранее были определены маршруты полетов и количество задействованных воздушных судов. Примечательно, что боевые истребители выполняли полеты на разных высотах и скоростях, чем значительно усложнили выполнение военнослужащими учебно-боевых задач.

Все боевые расчеты ЗРК на всех позициях успешно отразили массированный налет авиации с осуществлением условной стрельбы и продемонстрировали при этом высокую слаженность действий. Отдельно отмечается работа военнослужащих радиотехнических войск, которые с помощью радиолокационных средств своевременно обнаружили условного противника и обеспечили передачу этой информации на командные пункты подразделений зенитных ракетных войск.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские зенитчики отработали учебно-боевые задачи на полигоне Ашулук в Астраханской области России. Такая информация размещена...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Работа трех трамвайных маршрутов возобновится с 1 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика