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Работа трех трамвайных маршрутов возобновится с 1 сентября
30.08.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by
В связи с восстановлением трамвайного движения в районе железнодорожного вокзала с 1 сентября возобновляется работа трех трамвайных маршрутов в Минске. Об этом
Возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — площадь Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — площадь Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — площадь Мясникова».
Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок».
Трамвайный маршрут № 11 переводится на работу в часы «пик» в будние дни.
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Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 "ДС Дружная - Комаровский рынок".
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