Работа трех трамвайных маршрутов возобновится с 1 сентября

В связи с восстановлением трамвайного движения в районе железнодорожного вокзала с 1 сентября возобновляется работа трех трамвайных маршрутов в Минске. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — площадь Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — площадь Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — площадь Мясникова».

Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок».

Трамвайный маршрут № 11 переводится на работу в часы «пик» в будние дни.