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Работа трех трамвайных маршрутов возобновится с 1 сентября

30.08.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с восстановлением трамвайного движения в районе железнодорожного вокзала с 1 сентября возобновляется работа трех трамвайных маршрутов в Минске. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возобновляется работа маршрута № 1 «ДС Зеленый Луг — площадь Мясникова», маршрута № 4 «ДС Озеро — площадь Мясникова» и маршрута № 7 «ДС Серебрянка — площадь Мясникова».

Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок».

Трамвайный маршрут № 11 переводится на работу в часы «пик» в будние дни.

 
Теги: Минск
 
 
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Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута № 901 "ДС Дружная - Комаровский рынок".

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