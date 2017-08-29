Президент Беларуси празднует день рождения – Лукашенко 63 года

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой день рождения – главе государства в этом году исполнилось 63 года.



© AP/ Darko Vojinovic Тест: как хорошо вы знаете слова президента

Белорусский лидер родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Президентом республики он стал в 1994 году – тогда ему было 39 лет. Всего Лукашенко побеждал на президентских выборах в стране пять раз и является бессменным лидером республики уже более двух десятков лет.

День своего рождения глава государства традиционно проводит на рабочем месте.

Завтра, 31 августа, свой день рождения отпразднует и младший сын президента – Николай, ему в текущем году исполнится 13 лет.

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