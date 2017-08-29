﻿ Президент Беларуси празднует день рождения – Лукашенко 63 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси празднует день рождения – Лукашенко 63 года

30.08.2017 08:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой день рождения – главе государства в этом году исполнилось 63 года.

Президент Беларуси празднует день рождения – Лукашенко 63 года
© AP/ Darko Vojinovic
Тест: как хорошо вы знаете слова президента

Белорусский лидер родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Президентом республики он стал в 1994 году – тогда ему было 39 лет. Всего Лукашенко побеждал на президентских выборах в стране пять раз и является бессменным лидером республики уже более двух десятков лет.

День своего рождения глава государства традиционно проводит на рабочем месте.

Завтра, 31 августа, свой день рождения отпразднует и младший сын президента – Николай, ему в текущем году исполнится 13 лет.

Видеофакт: как Лукашенко с сыном Николаем собирали урожай>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенту исполнилось 63 года, свой личный праздник глава государства традиционно проводит на работе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские зенитчики отработали учебно-боевые задачи на полигоне Ашулук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика