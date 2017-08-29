Городская среда: что не так с парковками на Богдановича, 55

Сложности с парковкой — проблема многих больших городов. И Минск не стал исключением. Многие наши дворы проектировались 30-40 50 лет назад, когда счастливыми автовладельцами были единицы. Но благосостояние горожан растет. И автопарк жителей столицы прирастает каждый года примерно на 4,3%. По информации ГАИ, на конец прошлого года в Минске числилось 750 тысяч авто.



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Места возле дома хватает не всем. Но ситуация приобретает масштабы настоящей катастрофы, когда в таком вот здании с небольшой парковкой на первом этаже открывают административное учреждение. Вот тогда и начинается настоящая битва за место под солнцем.

Покой только снится

Восемь лет назад напротив дома № 55 на улице Богдановича построили здание РУП "Минскэнерго" филиал "Энергонадзор". С тех пор жильцы забыли о спокойствии.

Предприятие занимается вопросами электро- и теплоснабжения, в том числе, разбирает жалобы. Как можно догадаться, людей сюда приезжает немало.

"Воздух, вы видите сами, какой у нас в районе", — говорит минчанка Клара Сенкевич.

Зимой машины паркуют на пешеходной зоне, на тротуарах. К подъездам невозможно подъехать — даже если это понадобится автомобилю скорой помощи.

Недовольны таким соседство не только пожилые — во дворе с появлением филиала убрали детскую площадку. Жильцам приходится ходить к 53-му дому.

"Детская площадка здесь была хорошая. Убрали. Чтобы для машин было, но не для нас", — отмечает минчанка Лилия Климович.

Не пройти, не проехать

Еще больше вопросов к филиалу у местных автомобилистов. Ведь оставить машину во дворе в любое время суток, отмечают жильцы, крайне сложно.

У филиала есть своя стоянка, но предназначена она только для транспорта работников. Посетители в свою очередь "захватили" стоянку возле здания, которая предназначается, в том числе, и для жильцов. Парковка хоть и вместительная, но поток клиентов большой — места всем не хватает. Визитеры "Энергонадзора" оставляют свои авто по всему двору. А если не могут припарковаться — просто блокируют друг друга, оставляя телефончик под стеклом. Образовывается скопление машин, объехать которое невозможно.

Пожалуй, больше всего от этой ситуации страдают коммунальщики.



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"Когда появился "Энергонадзор", начался цирк. На стоянке паркуются не только легковые — даже грузовые машины!", — жалуется водитель мусорной машины Антон.

Ругань во дворе слышна чуть ли не каждый день. Нередко вызывают милицию.

"Люди говорят — уберите машину. Те (посетители — Sputnik) ни в какую. Тогда вызывают ГАИ. Она приезжает: "А чего это вы здесь поставили?" А клиенты: "А куда?". Вот так все и происходит", — рассказывают пенсионеры.

"Мест свободных во дворе практически нет. Причем их нет тут никогда", — жалуется житель первого подъезда Андрей Барановский.

Те водители, которые не хотят скандалить, вынуждены искать места в соседних дворах. Некоторые паркуются возле неработающей СТО. А кто-то едет на служебную стоянку офиса "Белтелекома", который находится по соседству с "Минскэнерго".

"В основном ставим чуть дальше, где было СТО, которое закрыли. Конечно, "Энергонадзор" не закроешь. Надо увеличить немного площадку для автомобилей", — говорит минчанка Юлия Липина.



© Sputnik / Александр Шурмелев Вывоз мусора из двора по улице Богдановича - настоящий квест

Искать себе место

Посетители "Минскэнерго" признаются, что и сами не рады ехать в этот двор. Найти тут место — та еще задача.

"Приехали с начальником. Он пошел в "Минскэнерго", а меня оставил тут сидеть. Вдруг появится владелец машины, которую я заблокировал", — отмечает автомобилист Алексей Кучук.

"Я нашел себе место на стоянке, а знакомая девушка — нет. Стала впереди чужого автомобиля. Дала мне ключи, попросила покараулить", — добавляет минчанин Станислав Буковский.

Зимой, отмечают водители, во дворе вообще патовая ситуация. Из-за снега и так неширокий проезд сужается, а на стоянке становится меньше места. Но другого выхода, как парковаться тут, не видят.

"Только если найти место возле завода ("Аливария" — Sputnik), а сюда уже пешком идти", — признаются собеседники.

Планов по созданию дополнительных парковочных мест у "Минскэнерго" нет. Об этом сообщает Sputnik заместитель директора филиала Владимир Ходыко.



© Sputnik / Александр Шурмелев Это не пробка в центре города - это парковка во дворе на Богдановича, 55

"Вы сами видите, какой двор. Дома не новые. Не пять, не шесть лет. Тогда проектирование шло такое, что такого количества машин не было", — отмечает собеседник.

Жильцы предлагают свои идеи по спасению двора. Андрей Барановский, например, предлагает под стоянку переоборудовать волейбольную площадку возле здания филиала. Она, с его слов, уже давно простаивает без дела.

"В свое время там залили площадку асфальтом, чтобы дети играли в волейбол. Сейчас она пустует. Там можно сделать прекрасную парковку. Все готово уже. Машин 25 там станет", — предлагает минчанин.

Однако в "Минскэнерго" признаются, что впервые об этом слышат. Ведь жильцы к ним не обращаются. А вопрос с волейбольной площадкой, увы, решить не имеют права.

"Если такие бы вопросы задали нам… Мы, естественно, не вправе их решать, но мы хотя бы подсказали, куда обратиться, к тем же самым органам власти", — поясняет Ходыко.

Парковки = счастье

Глядя на всю эту ситуацию, появляется резонный вопрос: как в таком невместительном дворе появился филиал? Неужели другого места для него не нашлось?

В ЖКХ Советского района, отвечающем за двор на улице Богдановича, отмечают: решение принимал Мингорисполком.



© Sputnik / Александр Шурмелев Машины во дворе обычно стоят в несколько рядов

"Перед тем, как разметить любое здание, проводится обследование дорожно-транспортной обстановки на месте. А потом уже принимается решение", — пояснили коммунальщики.

Они напомнили, что гостевые парковки — не собственность жильцов, а только бонус. Эти стоянки не создавались как место для постоянного хранения автотранспорта.

"Возле Комаровского рынка есть платный паркинг. Пожалуйста, езжайте туда. Проблема с парковками — явление не только этого двора, а всего города. Машин у людей стало больше, а понимания друг друга меньше. На улице Богдановича люди жалуются на клиентов "Минскэнерго", а в других дворах — на тех, кто привозят своих детей в сады и школы. Но как им быть?" — отмечают специалисты.

Проблема с парковками сродни проблеме отложенного счастья, считает председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. Люди, чтобы им не предложили, постоянно чем-то недовольны.

"Все автомобили в городе где-то стоят. Более-менее удобно, правильно или с нарушениями. Но все они себе место находят. В городе на каждый автомобиль приходится четыре стояночных места. Проблема парковок заключается не в том, что не хватает мест — можно и за МКАДом стать. Не хватает удобных мест. Удобных в том смысле, как человек себе это представляет", — говорит специалист.



© Sputnik / Александр Шурмелев Пустующая волейбольная площадка, которая могла бы стать дополнительной парковкой

И если удобных мест не хватает, люди начинают между собой конфликтовать. Но если включить некоторые механизмы, проблема исчезнет. Одним из самых действенных специалист считает взимание платы.

"Сказать человеку: "Пожалуйста, становись, только за это заплати". Часть людей откажутся от стояночных мест и перейдут на другие — более далекие, но бесплатные", — рассказывает Юрий Петрович.

Три варианта

В городе предпринимались разные попытки, чтобы уйти от проблемы. В свое время был тренд на временные парковочные места на газонах, но у них нашлось немало противников. В итоге исполком их запретил.

Сейчас готовится решение об установке шлагбаумов, чтобы во двор могли попадать только жители. Как пояснили в ЖКХ Советского района, документ пока находится в Минюсте — он не зарегистрирован в связи с тем, что носит не рекомендательный, а законодательный характер. Сложно судить о его дальнейшей судьбе.



© Sputnik / Александр Шурмелев На детскую площадку приходится ходить в соседний двор

По мнению Юрия Важника, есть три варианта разгрузить дворы. Первый: брать со всех автомобилистов плату. Такой опыт уже есть со двором за Привокзальной площадью.

Второй вариант: ограничить пользование двором на законодательном уровне. Чтобы могли ставить машины только те, кто прописан в квартирах. А дальше следить, дабы чужой не попал на эту территорию. Такой вариант реализуется на бульваре Мулявина.

Третий вариант: запретить стоянку для всех. Опыт много лет применяют в Швеции.

"Как говорят там, двор — это для детей и пожилых людей", — отмечает специалист.

Жители дома на улице Богдановича, тем не менее, могут исправить ситуацию своими силами. Во дворе можно создать дополнительные парковочные места. Но траты по составлению проектно-сметной документации немаленькие. Если инициативная группа жильцов соберется небольшая — с одного может выйти около двух тысяч долларов, уточнили в ЖКХ. Есть еще один нюанс — земля во дворе как была общего пользования, так и остается. Стало быть, парковаться на новой стоянке по-прежнему смогут все желающие.

Впрочем, не смотря на это обстоятельство, подобные парковки, инициированные самими жильцами, все чаще появляются во дворах столицы.