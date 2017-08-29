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В Гродненской области в 2017-18 годах модернизируют пять школ

30.08.2017 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области в 2017−18 годах модернизируют пять школ. По ним сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В Гродненской области 1 сентября за парты сядут около 111 тыс. детей, 12,2 тыс. из них первоклассники (на 400 больше, чем в прошлом году).

«Мы готовимся к началу учебного года основательно, немало проведено работ по ремонту, модернизации, реконструкции учебных заведений», — рассказал губернатор Гродненской области Владимир Кравцов.

В качестве примера он привел уже реконструированную среднюю школу в Вороново, учебные заведения в Островце и Ошмянах. Модернизация школы ведется в Ивье.

«Это не новое строительство, но в данном случае учебные заведения буквально заново рождаются, — отметил Владимир Кравцов. — Работа ведется за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития, который выделил на эти цели около $ 10 млн «.

Еще по пяти школам в разных районах области разрабатывается проектно-сметная документация. Модернизация начнется в конце 2017 — начале 2018 годов.

По словам губернатора, вскоре планируется начать строительство новой школы в густонаселенном районе Ольшанка в Гродно. Спальный район интенсивно развивается, и учебное заведение, открытое три года назад, уже не справляется с нагрузкой. Новая школа будет построена по типовому проекту, ранее использованному в Могилеве. Рассчитано учебное заведение на 3 тыс. учащихся, оно будет оборудовано всем необходимым, в том числе спортивным залом и бассейном.

В 2018 году планируется начать строительство новой школы в Островце. Владимир Кравцов сообщил, что около трети областного бюджета направляется на поддержание и развитие системы образования.

Кстати, все учебные заведения региона готовы к учебному году.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Около трети областного бюджета направляется на поддержание и развитие системы образования.

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