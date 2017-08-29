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На Гомельщине фиксируют превышение радиационного уровня в дикорастущих грибах и ягодах

30.08.2017 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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За семь месяцев 2017 года территориальными центрами гигиены и эпидемиологии исследовано 208 проб дикорастущих грибов. Максимальное количество неблагополучных проб (19) приходится на Наровлянский район. Уровни содержания цезия-137, превышающие норматив, находятся в интервале от незначительного до — превышения более чем в 20 раз, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


— Превышения Гигиенического норматива «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)» зарегистрированы в 63 (30,3%) пробах грибов на 11 административных территориях Гомельской области: в Брагинском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Наровлянском, Рогачевском и Чечерском районах, — сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Исследовано 195 проб дикорастущих ягод и продуктов их переработки. Превышение РДУ-99 выявлены в 34 пробах (17,4%), собранных также в 11 районах, большинство из которых названы в связи с грибами. Наибольшее число проб (8), превышающих допустимый уровень по цезию-137, также приходится на Наровлянский район.

В сезон массового сбора даров леса, специалисты призывают граждан проверять дикоросы на содержание радионуклидов, обезопасить таким образом себя и своих близких, тем более, что исследования эти проводятся территориальными центрами гигиены и эпидемиологии бесплатно.

 
 
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За семь месяцев 2017 года территориальными центрами гигиены и эпидемиологии исследовано 208 проб дикорастущих грибов. Максимальное количество неблагополучных проб...

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