В Гомеле проведут праздник двора и откроют многофункциональный детский городок

Местом проведения праздника, приуроченного к окончанию школьных каникул и началу нового учебного года, 30 августа станет дворовая площадка в квартале улиц 70 лет БССР и Давыдовской в Советском районе областного центра.





Главный аккорд мероприятия — открытие многофункционального детского городка.

— Идея проекта принадлежит жильцам нескольких близлежащих домов. Более 200 родителей приняли активное участие в его реализации. Свой вклад также внесли администрация района, КЖРЭУП «Советское», предприятия города, — рассказали в администрации района.

Детский городок будет включать несколько зон. Так, две площадки предусмотрены для спортивных игр. В зоне для девочек основным элементом выступает игровой домик. Территория тихого отдыха включает беседки и лавочки. Песочницы, тренажеры для развития моторики, игровые конструкции заинтересуют детей дошкольного возраста. Еще один сегмент комплекса с качелями и каталками рассчитан на активное времяпрепровождение детворы.

В день открытия городка ребята отправятся на поиск сокровищ: получить ценный приз они смогут, выполнив творческие задания, подготовленные пиратами. Также на празднике детвору ждут развлечения, соревнования, конкурсы, игры с аниматорами и многое другое. Не обойдется и без музыкальных подарков от творческих коллективов и исполнителей города.

— Многофункциональный детский городок пополнит копилку добрых дел жителей района в год 875-летия Гомеля, а также станет хорошим подарком для юных горожан, — отметили в администрации.