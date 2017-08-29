Минздрав о родах на дому: это оставление ребенка в опасности

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Государству необходимо создать условия для комфортного и квалифицированного родовспоможения, которое бы сберегало жизнь матери и ребенка, сообщила на пресс-конференции в РНПЦ "Мать и дитя" во вторник начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Елена Богдан.



© Pixabay Суд по делу о трагических домашних родах в Витебске начнется 30 августа

В среду 30 августа суд Железнодорожного района Витебска начнет рассматривать Уголовное дело витебчанки, у которой при домашних родах умер ребенок. Трагедия в областном центре произошла в феврале текущего года: 30-летняя женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации. Вечером 17 февраля она родила девочку, но ребенок задохнулся в околоплодных водах. Прибывшие в квартиру по вызову врачи пытались реанимировать его и в пути, и позже в роддоме, однако спустя некоторое время вынуждены были констатировать смерть .

По словам чиновника, каждый гражданин Беларуси вправе сам решать, обращаться ли ему за помощью к медикам, однако в этом случае речь идет об оставлении ребенка в опасности.

"Государство должно создать условия для комфортного родовспоможения — квалифицированного, сберегающего жизнь матери и ребенка. В любом случае каждый человек имеет право обратиться за медицинской помощью или не сделать этого. Конечно, когда это касается самого человека — это проще. Но в данном случае мы говорим о ребенке. Это оставление ребенка в условиях, опасных для его жизни", — отметила Богдан.

Специалист обратила внимание на то, что в странах, где легализованы роды на дому, репродуктивные потери гораздо выше. В Беларуси на законодательном уровне это не разрешено. Вместе с тем для женщин предлагаются самые разные безопасные варианты, например, партнерские роды.

"Государство сегодня условия для сохранения жизни и здоровья женщины и ребенка создало. Никто ничего лучше в данном случае в мире не придумает. В любом случае есть потери — они есть во всех странах. В тех странах, где разрешены роды на дому, эти репродуктивные потери гораздо выше. Мы говорим о том, что для нас важен каждый ребенок. Сегодня есть возможность партнерских родов, есть возможность совершенного другого пребывания женщины в родовспомогательных учреждениях", — сказала начальник управления.

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