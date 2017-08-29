Новый учебный год: что ждет школьников и родителей?

Уже 1 сентября сотни тысяч белорусских школьников вернутся в учебные заведения. Их ждут девять месяцев учебы, общения с учителями, выполнения домашних заданий и других занятий — так же, как все и привыкли. Однако в 2017/2018 учебном году родителей и детей ждет ряд новшеств системы среднего образования. Sputnik подготовил обзор грядущих реформ к новому учебному году.

Новые программы и учебники

Уже с 1 сентября все белорусские школьники начнут учиться по новым программам — обновить их требовал глава государства. Содержание программ уже опубликовано в интернете, хотя еще не по всем предметам есть полные календарно-тематические планы, что неудобно для учителей.

Ждут школьников и частично обновленные учебники. К новому учебному году выпустили несколько десятков новых пособий — больше всего для третьего и девятого классов. Вместе с новыми учебниками выросла и стоимость пользования ими — для некоторых сразу в несколько раз >>



© Sputnik / Виктор Толочко Новые учебники были представлены на Республиканском педсовете

Полностью же учебники обновят только к 2019-му. Как до тех пор будут учиться с новыми программами и старыми пособиями — пока неизвестно.

Поборы в школе запретили

Запретили родительским комитетам и попечительским советам школ собирать деньги с родителей еще в начале этого года, однако в августе Минобразования вновь напомнило: на родительских собраниях не имеют права требовать денег — в таких случаях родителям необходимо обращаться в вышестоящие органы.

Теперь все средства на нужды школы должны принимать исключительно по безналичному расчету и на добровольной основе. То есть, если вам говорят, что сдать деньги "на новый забор" обязательно — не верьте.

Минчане за обеды будут платить через ЕРИП

В том числе и для исключения необходимости носить в школу наличные деньги столичные власти решили перевести оплату школьного питания на безналичный расчет — уже с сентября это можно сделать через ЕРИП при помощи уникального кода каждого ученика.

Кроме того, теперь в учреждениях образования не могут требовать приносить деньги на обеды наличными. В то же время, обеды не обязательны для детей — вы можете от них отказаться, однако при этом нужно следить, чтобы школьник вовремя питался.

Как платить за школьное питание через ЕРИП >>

Уроки будут начинаться позже обычного

За несколько дней до нового учебного года все школы Беларуси уже определились с одним из наиболее волнующих родителей вопросов: во сколько будут начинаться уроки? Напомним, президент выступал за то, чтобы занятия начинались в девять утра — чтобы дети могли высыпаться и не "клевали носом" на первом уроке.

Уже с сентября 2017 значительная часть школ будет начинать уроки с девяти утра, еще большее количество — с 8:30. С какого времени будут начинаться занятия, необходимо уточнять у классного руководителя ребенка или руководства школы.

К слову, из-за переноса времени занятий в учебных заведениях могут быть сокращены перемены и перерыв между первой и второй сменами — об этом также нужно узнавать непосредственно в учреждении образования.

Профориентация и шестой школьный день

Так называемый шестой школьный день, а если проще говорить — учебную субботу, начали возвращать в белорусские школы в прошлом году. В его рамках ученики посещают с экскурсиями ссузы и ПТУ, знакомятся с рабочими профессиями, занимаются трудом или ходят на факультативы.

Профориентация будет введена с этого учебного года для учеников 11-го класса. Опять же, в рамках этого курса старшеклассники будут знакомиться ближе с конкретными профессиями, посещать профессиональные колледжи и лицеи. Обязательно ли это — пока неизвестно.

Школьники будут ездить в транспорте бесплатно

Решение в каждом конкретном регионе о сохранении бесплатного проезда для школьников принимают местные власти. По решению Мингорсовета, школьники столицы в этом году еще гарантированно могут пользоваться бесплатным проездом в транспорте.

В справке с места учебы для бесплатного проезда обязательно должна быть фотография, а также указано место жительства ученика. Зачем указывать адрес — депутаты не поясняли.