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В Могилеве суд взыскал с экс-директора "Жилкомхоза" 9 тысяч рублей в пользу предприятия

30.08.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Могилевского района признал бывшего директора могилевского «Жилкомхоза» Владимира Агеева виновным в нанесении ущерба предприятию невыплатой взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бывший директор «Жилкомхоза» обвиняется в превышении служебных полномочий при выполнении своих обязанностей. Еще ранее Агеев занимал пост заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома.

По утверждению начальника областного управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрия Щедракова, бывший директор могилевского «Жилкомхоза» с 2012 по 2015 год «находился в сговоре с устойчивой преступной группой», нанесшей ущерб более чем на 20 млрд неденоминированных рублей.

29 августа суд Могилевского района рассмотрел иск прокуратуры в интересах «Жилкомхоза» к четверым бывшим и нынешним работникам предприятия, нанесшим своими действиями, по мнению надзорного органа, ущерб этому субъекту хозяйствования. По материалам дела, за второй квартал 2016 года «Жилкомхоз» не уплатил 2 млрд неденоминированных рублей взносов в ФСЗН. В результате на предприятие был наложен штраф в размере более 19 тыс. рублей, которые и были им выплачены. Чтобы взыскать деньги в пользу государственного предприятия, прокуратура подала иск в суд.

Все из обвиняемых в нанесении ущерба, а это помимо Владимира Агеева, бывшая главный бухгалтер Татьяна Свирко, работница бухгалтерии Татьяна Горященко и назначенный в 2016 году директором «Жилкомхоза» Владимир Мелех, заявили о своей невиновности.

Рассмотрев иск, судья Людмила Бобко признала справедливыми требования прокуратуры частично. Она вынесла решение взыскать с Владимира Агеева в пользу предприятия 9 тыс. рублей, с Владимира Мелеха — 1,5 тыс. рублей, с Татьяны Горященко — 800 рублей. В удовлетворении исковых требований о взыскании денег с Татьяны Свирко было отказано. В то же время в ее пользу взыскано с «Жилкомхоза» 400 рублей за оплату услуг адвоката.

Решение районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Владимир Агеев заявил о категорическом несогласии с решением суда и о намерении его обжаловать. «Изначально иск был неправильно заявлен прокурором района в отношении меня и Свирко, потому что протокол Фонд социальной защиты составил за второй квартал 2016 года. Я уже не работал со 2 июня 2016 года, а деньги в ФСЗН нужно было платить до 19 июня и до 19 июля, чтобы закрыть второй квартал. Однако я физически не мог это делать, потому что я не работал. Если бы я работал, то я эти вопросы закрывал бы», — отметил он в комментарии БелаПАН.

Татьяну Свирко также обвинили в вымогательстве. По версии обвинения, с начала 2012 года по февраль 2016-го главный бухгалтер путем вымогательства неоднократно получала деньги от подчиненных. Суммы колебались от 300 тыс. до 2,5 млн неденоминированных рублей, что в общей сложности составило 59 935 900 рублей. Женщина свою вину полнотью отрицает.

 
 
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Бывший начальник, который ранее работал замначальника УВД Могоблисполкома, будет обжаловать приговор.

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