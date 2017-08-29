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Властелина села Брестской области выберут на "Дажынках" в Давид-Городке

30.08.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» пройдет 2 сентября во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2017» в Давид-Городке, сообщила ведущий специалист областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.

За почетное звание поборются 13 лучших молодых семей Брестской области — победители районных этапов проекта. Все семьи проживают в сельской местности, имеют по двое и трое детей, а супруги Вячеслав и Снежана Колбик из ОАО «Полесская нива» Столинского района воспитывают двух дочек и двух сыновей.

Конкурсная программа состоит из шести испытаний, во время которых участники должны продемонстрировать свои творческие способности, хозяйственность, крестьянскую сноровку и смекалку. Так, на конкурс «Вітаем па-беларуску» каждая семья готовит свою визитную карточку. В конкурсе «Па дровы» родители с помощью пилы и топора должны будут за короткое время управиться с двухметровым бревном, затем все семейство сложит из дров секретное слово. «Сялянская эстафета» пройдет на спортивной площадке. На конкурсах «Сялянскія прысмакі» и «Выстава дасягненняў сямейнай гаспадаркі» участники представят свои любимые семейные блюда и творческие достижения. Дополнит выставку-презентацию семей фотоальбом «Лепшы сельскi падворак».

Организаторы областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» выступают областной комитет ОО «БРСМ», главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Столинский райисполком, областное объединение профсоюзов, а также региональное представительство Национального олимпийского комитета.-0-

 
 
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За почетное звание поборются 13 лучших молодых семей Брестской области - победители районных этапов проекта.

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