Пострадавшая - представитель опеки. Начался суд по делу о гибели ребенка после домашних родов

Суд Железнодорожного района Витебска 30 августа начал процесс по резонансному делу, связанному со смертью ребенка после домашних родов . Обвиняемая — мама, 31-летняя жительница Санкт-Петербурга Ольга.



Фото из семейного архива предоставлено матерью Ольги

Поддержать жену на суд пришел муж Олег, бизнесмен из Санкт-Петербурга.

— У меня стресс, я на взводе, все комментарии буду давать после суда, — лишь сказал он.

На процесс также пришли и несколько небезразличных горожан. Обвиняемая держалась спокойно, выдержано, ее защищают два адвоката

— Волечка, трымайся, — сказала Ольге пришедшая в зал заседаний активист Татьяна Северинец.

Как выяснилось на суде, потерпевшей в деле признали представителя органов опеки — Алипову. Она и прокурор выступили за то, чтобы сделать процесс закрытым.

Сама обвиняемая настаивала на том, чтобы дело рассматривали в открытом режиме.

— Здесь затронуты только мои интересы, мне скрывать нечего, — сказала она.

Тем не менее судья объявил процесс закрытым, журналистов попросили выйти из зала.

Напомним, Ольга приехала рожать из Санкт-Петербурга в Витебск, где она прописана. Вечером 17 февраля Ольга в квартире своей матери на улице Мясникова произвела на свет девочку. Следствие утверждает, что женщина отказалась от применения медикаментов и проведения ряда важных исследований, а также от госпитализации. При этом в женской консультации № 5 областного роддома, где Ольга наблюдалась, ее предупредили, что при домашних родах высока вероятность потери ребенка.

Увидев, что на свет появился ребенок, который не кричит и имеет синюшный цвет, Ольга попросила свою мать вызвать скорую. Новорожденную и роженицу доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Здесь в 21.40 зафиксировали смерть ребенка. По данным следствия, у него произошла аспирация околоплодными водами. Проще говоря, в дыхательные пути новорожденной попала околоплодная жидкость.

Судмедэксперты установили , что ребенок появился на свет здоровым. Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий.

Ольгу С. обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК Беларуси). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок.

С начала мая молодая женщина находится в витебском СИЗО-2. Ее мать ходатайствовала об изменении меры пресечения для дочери. Но ей отказали. По мнению следствия, находясь на свободе, Ольга могла скрыться от «органа, ведущего уголовный процесс, и суда».

Тело новорожденной семье выдали после экспертиз через 2,5 месяца — 5 мая. На следующий день состоялись похороны малышки. И в этот же день ее мать арестовали.

Потерянный ребенок был в молодой семье вторым. До этого у Ольги и ее мужа Олега С. — российского бизнесмена, также родилась дочь, сейчас ей 2 года. Она появилась на свет при домашних родах, которые принимал Олег. Супруги вдвоем посещали в Санкт-Петербурге специальные курсы по вынашиванию здорового ребенка и домашних родов.

Мать Ольги в интервью TUT.BY сообщила, что на момент 17 февраля у ее дочки еще не было окончательного решения: где рожать — дома или в медучреждении: «В разговоре с врачами Ольга говорила, что предпочитает домашние роды. Но при этом она не исключала, что пойдет в роддом». По мнению матери роженицы, трагедии могло бы не случиться, «если бы скорая доставила ребенка в больницу быстрее».

Женщина считает, что «дочь ни в чем не виновата» и что на самом деле это не были роды на дому: «Роды были преждевременными, такую ситуацию никто не может предвидеть: люди рожают в поездах, самолетах, в магазин выходят — и там могут родить, в конце концов. Поэтому я уверена, что Ольга ни в чем совершенно не виновата».

Белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Это нарушит ее конституционные права. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством это незаконное врачевание. В Беларуси легальным является только один способ принятия родов — в государственном роддоме. Коммерческие медцентры не имеют такого права.