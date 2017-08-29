Фото посольства Беларуси в России

30 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Модный показ одежды из белорусского льна прошел на Красной площади в Москве. Дефиле состоялось во время фестиваля "Спасская башня", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Коллекция одежды была представлена российским предприятиям "Торжокские золотошвеи". Она выполнена из белорусского льна и украшена уникальной традиционной вышивкой. Поставщиком льна для фабрики на протяжении 5 лет является Оршанский льнокомбинат.

Для создания модных образов золотошвеи используют все типы тканей из белорусского льна. После модернизации Оршанского льнокомбината ассортимент постоянно расширяется. Только ткани из Беларуси, по словам председателя совета директоров фабрики Олега Иванова, такой мягкости, что на них хорошо и ровно может ложиться ручная вышивка золотыми и серебряными нитями. "Мы перепробовали много материалов и остановились на белорусских, - сообщил руководитель российского предприятия. - В России им нет аналогов. Что касается переработки льна, его крашения, то белорусские ткани подходят нам по многих критериям".-0-