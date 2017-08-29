Съел 10 кг меда, заявился в санаторий на пляж. Медведь напугал отдыхающих в Докшицком районе

В деревне Лустичи Докшицкого района похозяйничал косолапый зверь. Председатель Бегомльского поссовета Николай Трахинин предполагает, что нашкодивший медведь пришел из Березинского биосферного заповедника — охраняемая территория всего в 12 километрах. Подробности сообщает «СБ Беларусь Сегодня».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: «Суражский лесхоз», surazh.by

Медведя видел и сам председатель поселкового совета Николай Трахинин, причем среди бела дня: хищник неспешно пробирался через поле вдоль трассы. Завидев машину, безразлично проводил ее глазами.

О дальнейших приключениях животного рассказал староста деревни Михаил Шило.

Сначала гость облюбовал и расколол два улья возле крайнего в селе домика, легко перемахнув через полутораметровый забор из сетки-рабицы. Кое-где ограду потапыч помял, позже хозяевам пришлось ее чинить. Они — минчане, бывают в деревне наездами. Хозяйка пострадавшего подворья Надежда Ивановна дивится сообразительности медведя: он выбрал самый полный улей из десяти, две рамки прихватил с собой — их нашли в лесу пустыми. По ночам набеги повторялись: медведь сбрасывал домики для пчел, опустошил еще один.

Спустя день после медового пиршества медведь заглянул на центральную улицу — там компания отдыхающих жарила шашлыки. Сначала мохнатый передвигался на четвереньках, а потом стал на задние лапы и заревел. Правда, когда любители мяса хором завопили от ужаса в ответ, развернулся и ушел в сторону леса.

Переполохом закончился и его визит на пляж соседнего санатория «Лесное». Когда отдыхающие подняли шум, зверь неспешно ушел.

Инженер-охотовед Бегомльского лесхоза Валерий Васюкович почти ежедневно по вечерам дежурит возле Лустичей примерно до полуночи, сменяясь с коллегами.

В пятницу они видели лохматого нарушителя спокойствия, на вид ему около 3−4 лет. Вышел на дорогу и стоял, не пугаясь фар. Прогнали выстрелами в воздух, правда, особого испуга не показал, удалился вразвалочку. Видели местного мишку даже на кладбище. Замечали его и на поле с овсом — любители поспать сейчас как раз нагуливают жир на зиму.

Экскурсовод Березинского биосферного заповедника Виктор Ровдо рассказал, что в самом заповеднике от медвежьего бесчинства пострадал один из сотрудников. В деревне Крайцы Лепельского района у него на подворье визитер похозяйничал на пасеке — за раз съел более 10 килограммов меда. Ученые установили фотоловушки — вдруг вернется за сладким угощением.

Напомним, СМИ недавно рассказывали о других инцидентах с медведями. В Витебской области они напугали жителей приграничных деревень и разорили ульи. А в Могилевской области хищник попал под колеса грузовика.

Ученые предполагают, что число хищников не увеличилось. Но их стали видеть чаще из-за недостатка корма в этом году. Медведи активно ищут его, чтобы «нагулять бока» перед тем как лечь в спячку.

Как правильно вести себя, если встретился медведь в лесу — читайте в материале TUT.BY.