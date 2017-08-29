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Правительство: в небольших городах должны быть и трамваи, и троллейбусы

30.08.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 авг — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №654 внесло изменения в государственные социальные стандарты по обслуживанию населения.

Правительство: в небольших городах должны быть и трамваи, и троллейбусы
© Sputnik/ Дмитрий Босак
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Государственные соцстандарты внедрены в Беларуси в 2003 году. Они определяют минимальные нормативы обслуживания населения в области ЖКХ, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров, постановлением в области транспорта пересмотрены нормативы обслуживания населения по городским перевозкам для городов и городских поселков с различной численностью населения с учетом действующей в этих населенных пунктах системы транспортного обслуживания.

"Для городов с численностью населения от 50 тысяч человек до миллиона человек дополнены такими видами транспорта, как троллейбус и трамвай, а для Минска (свыше миллиона жителей) установлен норматив с учетом перевозки пассажиров 4 видами транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, вагон метрополитена)", — сообщили в пресс-службе правительства.

Нормативы определены с учетом перевозки пассажиров в регулярном сообщении в рабочие, выходные и праздничные дни.

Правительство: в небольших городах должны быть и трамваи, и троллейбусы
© Sputnik / Виктор Толочко
Трамваи снова будут ходить к железнодорожному вокзалу в Минске

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

В настоящее время в Беларуси трамваи работают только в Минске и Витебске. Кроме того, в Новополоцке и Мозыре действуют трамвайные линии, которые доставляют рабочих на Мозырский НПЗ и ОАО "Полимир". В подавляющем большинстве белорусских райцентров основным и единственным видом транспорта является автобус. Троллейбусное сообщение в основном есть в городах — областных центрах.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Два вида городского электротранспорта должны быть в городах с населением от 50 тысяч человек, в Минске соцстандарт – троллейбус, трамвай, автобус и метро.

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