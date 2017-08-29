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По факту гибели гендиректора "Киновидеопроката" назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза
30.08.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Проверка по факту гибели директора «Киновидеопроката» Юрия Чечукевича продолжается. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«Проверка по факту гибели продолжается. В рамках проверки назначен ряд экспертиз, в том числе — посмертная психолого-психиатрическая», — рассказала представитель ведомства.
Напомним, 28 июля на проспекте Дзержинского в Минске
Юрий Чечукевич был назначен генеральным директором УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома (сеть столичных кинотеатров, в которую входит 14 объектов по всему городу) в декабре 2016 года. Он также являлся депутатом Минского городского совета депутатов от Советского района. Ранее он был первым секретарем Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Ему было 35 лет.
Родные и знакомые Чечукевича отмечали, что
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