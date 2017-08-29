Минчанин купался в запрещенном месте и в ответ на замечание ударил спасателя. Его ищет милиция

Столичная милиция разыскивает мужчину, который ударил спасателя ОСВОДа за то, что тот сделал ему замечание. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

13 августа мужчина купался в запрещенном месте в Свислочи на территории спасательного поста ОСВОД вблизи дома 20/2 на проспекте Победителей. Спасатель сделал ему замечание, за что мужчина его ударил и нанес телесные повреждения.

Фото с сайта guvd.gov.by

Если вы узнали мужчину на фото, правоохранители просят обращаться в Центральное РУВД лично или по телефонам: 8 029 263−74−29, 8 025 263−74−29, 8 017 288−81−13 (Александр Викторович) или 102.