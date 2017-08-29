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Минчанин купался в запрещенном месте и в ответ на замечание ударил спасателя. Его ищет милиция

30.08.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичная милиция разыскивает мужчину, который ударил спасателя ОСВОДа за то, что тот сделал ему замечание. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

13 августа мужчина купался в запрещенном месте в Свислочи на территории спасательного поста ОСВОД вблизи дома 20/2 на проспекте Победителей. Спасатель сделал ему замечание, за что мужчина его ударил и нанес телесные повреждения.

Фото с сайта guvd.gov.by

Если вы узнали мужчину на фото, правоохранители просят обращаться в Центральное РУВД лично или по телефонам: 8 029 263−74−29, 8 025 263−74−29, 8 017 288−81−13 (Александр Викторович) или 102.

 
 
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Инцидент произошел недалеко от дома №20 на проспекте Победителей.

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