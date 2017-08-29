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Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут проводиться с 15 сентября

30.08.2017 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут проводиться с 15 сентября
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут проводиться с 15 сентября, сообщила сегодня журналистам начальник управления продовольственных товаров главного управления регулирования потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сезон массовой уборки урожая проводится определенная работа по организации сельскохозяйственных ярмарок. В частности, крестьянским фермерским хозяйствам, сельхозпроизводителям выделяются площадки в жилых микрорайонах городов для реализации своей продукции. Кроме того, предоставляются площадки для выездной торговли потребительской кооперации. Уже с 15 сентября у нас начинаются сельскохозяйственные ярмарки. Они будут продолжаться до октября-ноября в зависимости от погодных условий", - пояснила она.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут проводиться с 15 сентября, сообщила сегодня журналистам начальник управления...

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