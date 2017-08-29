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Впервые в Пинском районе появился стобалльник по ЦТ

30.08.2017 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Учащиеся школ Пинского района смогли завоевать семь дипломов на областных олимпиадах по учебным предметам. Впервые в районе появился стобалльник по централизованному тестированию. Золотыми медалями были награждены 19 выпускников школ, сообщает медиахолдинг «Варяг».

Итоги минувшего учебного года были озвучены на августовской конференции работников системы образования Пинского района.

Сегодня в системе образования Пинского района трудятся 988 педагогов. Из них более 70% имеют первую и высшую квалификационную категорию, почти столько же — стаж работы свыше 10 лет. 

Минувший год для системы образования Пинщины стал достаточно плодотворным. Золотыми медалями были награждены 19 выпускников школ, что на 9 больше в сравнении с 2016 годом. Все они стали студентами высших учебных заведений.

Как рассказала Алла Приловская, начальник отдела образования, спорта и туризма Пинского райисполкома, впервые в районе появился и стобалльник по ЦТ — Дарья Гетман, выпускница Молотковичской средней школы, в этом году получила 100 баллов по русскому языку. А также показала высокие результаты по истории Беларуси — 98 баллов, и английскому языку — 94 балла.

Также в минувшем году учащиеся школ Пинского района смогли завоевать семь дипломов на областных олимпиадах по учебным предметам — и это лучший результат за последние годы.

Несмотря на то, что из года в год школьников в Пинском районе становится все меньше, впервые за долгое время увеличилось количество первоклассников. Еще один позитивный момент — в этом году не было закрыто ни одно учреждение образования района, в то время как в прошлом году — два детских сада и две школы.

 
 
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Минувший год для системы образования Пинщины стал достаточно плодотворным.

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