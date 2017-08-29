Впервые в Пинском районе появился стобалльник по ЦТ

Учащиеся школ Пинского района смогли завоевать семь дипломов на областных олимпиадах по учебным предметам. Впервые в районе появился стобалльник по централизованному тестированию. Золотыми медалями были награждены 19 выпускников школ, сообщает медиахолдинг «Варяг» .

Итоги минувшего учебного года были озвучены на августовской конференции работников системы образования Пинского района.

Сегодня в системе образования Пинского района трудятся 988 педагогов. Из них более 70% имеют первую и высшую квалификационную категорию, почти столько же — стаж работы свыше 10 лет.

Минувший год для системы образования Пинщины стал достаточно плодотворным. Золотыми медалями были награждены 19 выпускников школ, что на 9 больше в сравнении с 2016 годом. Все они стали студентами высших учебных заведений.

Как рассказала Алла Приловская, начальник отдела образования, спорта и туризма Пинского райисполкома, впервые в районе появился и стобалльник по ЦТ — Дарья Гетман, выпускница Молотковичской средней школы, в этом году получила 100 баллов по русскому языку. А также показала высокие результаты по истории Беларуси — 98 баллов, и английскому языку — 94 балла.

Также в минувшем году учащиеся школ Пинского района смогли завоевать семь дипломов на областных олимпиадах по учебным предметам — и это лучший результат за последние годы.

Несмотря на то, что из года в год школьников в Пинском районе становится все меньше, впервые за долгое время увеличилось количество первоклассников. Еще один позитивный момент — в этом году не было закрыто ни одно учреждение образования района, в то время как в прошлом году — два детских сада и две школы.