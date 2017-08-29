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Сбежавшие из спецучилища в Мядельском районе подростки больше недели прятались в Минске
30.08.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Милиция нашла трех подростков, которые еще 19 августа
Из лечебно-воспитательного училища сбежали тогда шесть подростков. Они перелезли через ограждение с помощью лестницы, которую рядом оставили рабочие. После чего разделились на две группы.
Трех парней
«В поисках содействовала общественность, информацию о розыске тиражировала пресса. Из различных регионов республики от граждан поступали звонки», — рассказали в УВД.
Милиция проверяла поступающие сигналы, и это принесло результат.
«Вчера днем подростков нашли на территории столичного рынка в Ждановичах. Там парни периодически подрабатывали разгрузкой овощей и фруктов», — сообщает пресс-служба УВД.
Выяснилось, что подростки из Мядельского района добралась в Минск на попутном транспорте. В столице парни ночевали на технических этажах многоэтажек. Но меняли места обитания, чтобы не быть пойманными.
«Последнее место ночлега — технический этаж многоквартирного дома в микрорайоне Каменная Горка. Как рассказали молодые люди, в ближайших планах рассматривался выезд на территорию Российской Федерации», — уточнили в управлении.
Подростков вернули в училище. Уже там будут решать, как парни ответят за свой поступок. В то же время сотрудникам учреждения рекомендовано «не создавать условий, которые могут способствовать несанкционированным действиям воспитанников».
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Ночевали подростки в многоэтажках. А в ближайшее время планировали уехать в Россию.
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