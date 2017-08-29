Сбежавшие из спецучилища в Мядельском районе подростки больше недели прятались в Минске

Милиция нашла трех подростков, которые еще 19 августа сбежали из закрытого спецучилища в Мядельском районе. Оказалось, парни добрались до столицы и в ближайшее время планировали уехать в Россию. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



16-летние Никита Чуин и Артем Малиновский, а также 17-летний Вячеслав Слободяник прятались от милиции десять дней. Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Из лечебно-воспитательного училища сбежали тогда шесть подростков. Они перелезли через ограждение с помощью лестницы, которую рядом оставили рабочие. После чего разделились на две группы.

Трех парней нашли на следующий день в соседнем, Докшицком районе. Розыск остальных затянулся.

«В поисках содействовала общественность, информацию о розыске тиражировала пресса. Из различных регионов республики от граждан поступали звонки», — рассказали в УВД.

Милиция проверяла поступающие сигналы, и это принесло результат.

«Вчера днем подростков нашли на территории столичного рынка в Ждановичах. Там парни периодически подрабатывали разгрузкой овощей и фруктов», — сообщает пресс-служба УВД.

Выяснилось, что подростки из Мядельского района добралась в Минск на попутном транспорте. В столице парни ночевали на технических этажах многоэтажек. Но меняли места обитания, чтобы не быть пойманными.

«Последнее место ночлега — технический этаж многоквартирного дома в микрорайоне Каменная Горка. Как рассказали молодые люди, в ближайших планах рассматривался выезд на территорию Российской Федерации», — уточнили в управлении.

Подростков вернули в училище. Уже там будут решать, как парни ответят за свой поступок. В то же время сотрудникам учреждения рекомендовано «не создавать условий, которые могут способствовать несанкционированным действиям воспитанников».