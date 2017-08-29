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Фотодатчик для детекции рака будет создаваться с участием белорусских ученых

30.08.2017 12:50 — Новости Общества | БелТА  
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Фотодатчик для детекции рака будет создаваться с участием белорусских ученых
Наталья Пшибытко

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотодатчик для детекции рака будет создаваться с участием белорусских ученых, сообщила заместитель директора по научной и инновационной работе Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Наталья Пшибытко сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы активно работаем с зарубежными коллегами. Будет реализован проект с нашим участием по программе "Горизонт 2020". Мы будем создавать фотодатчик для детекции рака, в частности, рака молочной железы", - сказала Наталья Пшибытко.

Проект будет реализовываться совместно с учеными Латвии, Литвы, Франции, Испании. В выполнении этого проекта будут участвовать и физики, и химики. "Мы планируем создать датчик, который будет превращать сигнал биомолекул в оптический сигнал и быстро и качественно тестировать наличие того или иного вида рака в организме", - пояснила заместитель директора.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотодатчик для детекции рака будет создаваться с участием белорусских ученых, сообщила заместитель директора по научной и...

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