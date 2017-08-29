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Владимир Путин тепло поздравил белорусского президента

30.08.2017 13:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 авг — Sputnik. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, в телефонном разговоре, который состоялся между двумя президентами сегодня, российский лидер пожелала белорусскому здоровья и успехов сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин тепло поздравил белорусского президента
© AFP/ SERGEI GAPON
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"Президент Российской Федерации Путин позвонил президенту Республики Беларусь Лукашенко и тепло поздравил с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов", — сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне Путин направил белорусскому президенту телеграмму, в которой говорится,  что "за годы работы на посту главы государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный авторитет за рубежом как ответственный и дальновидный руководитель, многое делающий для социально-экономического развития Белоруссии и защиты ее внешнеполитических интересов".

По словам Путина, "весьма велик ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами, в ускорение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России позвонил белорусскому коллеге и тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.

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