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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки в Беларуси начнут проводиться с 15 сентября, сообщила сегодня журналистам начальник управления продовольственных товаров главного управления регулирования потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сезон массовой уборки урожая организуются сельскохозяйственные ярмарки. Крестьянским фермерским хозяйствам, сельхозпроизводителям для реализации продукции выделяются площадки в жилых микрорайонах городов. Кроме того, предоставляются площадки для выездной торговли потребкооперации. Ярмарки начинаются с 15 сентября и будут продолжаться до октября-ноября, в зависимости от погодных условий", - пояснила Татьяна Краснюк.

В Минске первая ярмарка пройдет 16 сентября на площадке у "Чижовка-Арены". Аналогичные мероприятия будут организованы на площадке у Дворца спорта 30 сентября, 1, 7 и 8 октября.

Для обеспечения населения овощами в межсезонье до 15 ноября в областях и Минске будут созданы стабилизационные фонды продуктов растениеводства. "Эта работа проводится у нас с 2000-х годов, традиционно на хранение закладывается картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки отечественного производства. Условия для закладки есть. Объемы продукции будут заложены не ниже уровня прошлого года, утвердить их планируется до 1 сентября", - сообщила начальник управления. По ее словам, МАРТ рекомендует пересмотреть эти объемы в сторону увеличения.

На внутренний рынок страны ежегодно поставляется порядка 320-330 тыс. т свежих овощей, 160 тыс. т картофеля, 370 тыс. т фруктов, плодов и ягод. "Потребность в основных видах свежих овощей удовлетворяется чаще всего за счет белорусской продукции. В торговых сетях удельный вес продажи свежего белорусского картофеля оставляет 93%, капусты - 72%, свеклы - 96%, моркови - 89%, огурцов - 89%. По фруктам и ягодам удельный вес отечественной продукции составляет лишь 8,4% ввиду климатических условий, но мы эту ситуацию стараемся исправить - ежегодно высаживаются сады, выращиваются ягодники. Думаю, ситуация улучшится", - сказала Татьяна Краснюк.-0-